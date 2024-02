Das neue Unternehmen ist eine Ausgründung aus der Flying Eye Managementberatung für Medieninvestitionen GmbH.

Die Flying Eye Media Tech Consult GmbH tritt mit fundierter Expertise und mit frischem Wind und Dynamik als Technologieberatungsunternehmen in den Markt ein.

Mit Fokus auf Technologie-Lösungen und erfahren bei modernen Vorgehensmodellen bietet die Flying Eye Media Tech Consult GmbH ein breites Spektrum an Services rund um IT-Projekte und Technologievorhaben in Medienhäusern. Zertifikate u.a. in Scrum, Six Sigma, ITIL, Datenschutz nach DSGVO und BDSG und enge Kooperationen mit renommierten Hochschulen bilden die Grundlage für ein hochinteressantes Portfolio. Dieses umspannt neben Analyse, Planung, Beratung und Implementierungsbegleitung Themen wie das IT-Projektmanagement sowie ein Schulungsangebot über innovative Methoden zur IT-Projektplanung- und Umsetzung sowie zum Betrieb von Systemen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Rundumservice im Kontext der Datenschutzgrundverordnung.

Um nachhaltig für die Zukunft aufgestellt zu sein, wird die Gesellschafterstruktur um Mike Christmann, Matthias Naumer und Michael Piller durch Dr. Lucien Lenzen und Alexander Meyenberg ergänzt.

Die Flying Eye Media Tech Consult GmbH freut sich auf eine erfolgreiche Zukunft und darauf, ihre Kunden in der digitalen Transformation und bei anspruchsvollen Medienprojekten unterstützen zu können.