Grimme-Preis für IFS-Professorin Nicole Weegmann

Die Regisseurin Nicole Weegmann, Professorin für Regie (Spiel- und Dokumentarfilm) an der IFS Internationale Filmschule Köln, wird vom Grimme-Institut für den Spielfilm »Ein Teil von uns« in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet.

Die Regisseurin Nicole Weegmann, Professorin für Regie (Spiel- und Dokumentarfilm) an der IFS Internationale Filmschule Köln, wird am 31. März 2017 mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion für ihre Inszenierung des Fernsehfilms »Ein Teil von uns« ausgezeichnet. Dies gab das Grimme-Institut in Marl heute bekannt.

Die Grimme-Preis-Jury urteilt über den Film: »Exzellentes Spiel und Inszenierung wirken in diesem starken Film zusammen, der ohne wundersame Wendung zum Guten endet.«

Nicole Weegmann ist Vertretungsprofessorin für Regie (Spiel- und Dokumentarfilm) an der IFS. Sie arbeitet als Autorin und Regisseurin für Spielfilme in Kino und Fernsehen. In ihren Arbeiten zeigt die vielfach ausgezeichnete Filmemacherin ein Gespür für gesellschaftlich relevante Themen. Für den Fernsehfilm »Ihr könnt euch niemals sicher sein« erhielt sie 2009 einen Grimme-Preis, die Produktion »Mobbing« wurde mit dem Regiepreis Metropolis und dem Deutschen Fernsehpreis für die beste Hauptrolle ausgezeichnet und ihr Film »Es ist alles in Ordnung« erhielt unter anderem eine Grimme-Preis-Nominierung.