Emmy für Vidispine-Lösung von Arvato

Ein »Technology and Engineering Emmy« geht an Arvato Systems für Pionierarbeit im Segment »Cloud-gestütztes Remote Editing«.

Vidispine, die Marke von Arvato Systems für skalierbare Lösungen für die Medienindustrie, wird dieses Jahr von der National Academy of Television Arts and Sciences mit einem »Emmy Award for Technology & Engineering« ausgezeichnet: für cloud-fähiges Remote Editing.

Karsten Schragmann, Leiter für das Produktmanagement des Vidispine-Teams bei Arvato Systems, kommentierte: »Mit dem Emmy Award ausgezeichnet zu werden ist eine große Ehre für uns. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement und die Kompetenz des Arvato-Systems-Vidispine-Teams bei der Entwicklung von Streaming-Technologien, die eine kosteneffiziente, cloud-basierte Remote-Produktion und -Bearbeitung für Medienunternehmen ermöglichen. Wir möchten diese Auszeichnung mit unserem ganzen Team teilen, das dies möglich gemacht hat. Und natürlich mit unseren Kunden, die uns und unsere Technologie durchgehend unterstützt haben.«

In einer Zeit, in der sich die Remote-Postproduktion umfassend weiterentwickelt hat, um cloud-basierte Workflows und Tools einzubeziehen, gehörte Arvato Systems mit seinem Vidispine-Portfolio zu den Pionieren, was die Bereitstellung von Streaming-Technologie anbelangt. Damit antwortete man schon früh auf die Anforderungen seitens des Marktes, den kreativen Usern einen schnellen und sicheren Zugriff auf Inhalte zu erleichtern. Denn das ist die zentrale Herausforderung für cloud-fähige Remote-Produktion und -Bearbeitung.

Kostentreiber in diesem Szenario sind gemeinhin teure Migrationen von Inhalten in proprietäre Formate und/oder Speicher. Die Vidispine-Streaming-Technologie gestattet es hingegen den Kunden, in einem cloud-fähigen Produktions-Workflow ohne unnötige Dateikonvertierungen oder -übertragungen zu arbeiten. Sie ermöglicht sicheres MPEG-Dash-Streaming von hochwertigen H.264-Dateien, dem De-facto-Standard für Proxy-Medien aus Objektspeichern, und verwandelt »die Cloud« effektiv von einer reinen Speicher- und Recheninfrastruktur in eine Postproduktionseinrichtung.

Sie verfügt zudem über alle Funktionen, die für professionelle Produktions-Workflows benötigt werden, von der frame-genauen Wiedergabe über die Unterstützung wachsender Dateien bis hin zur Wiedergabe komplexer EDLs einschließlich Video- und Audioeffekten. Die Streaming-Technologie skaliert elastisch und kann eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern parallel bedienen.



Nicolas Ley, Vice President für den Vidispine-Bereich bei Arvato Systems, kommentiert: »Von der Unterhaltung bis hin zur Industrie ist Video allgegenwärtig. Mehr Menschen als je zuvor erstellen Videoinhalte, was hohe Anforderungen an die zugrunde liegenden Plattformen mit sich bringt. Für unsere Kunden, die die Video-Rohdaten schnell in fesselnde Geschichten verwandeln müssen, ist ein einfacher Zugang zu einer Technologie, die das unterstützt, egal wo sie sich befinden, von größter Bedeutung. Deshalb konzentriert sich unser Ansatz auf die Orchestrierung und Integration der nahtlosen Workflows, die sie benötigen, um Mehrwert zu schaffen.«