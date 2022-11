Lawo/Proximus: Preis für »Video Contribution Network Next Generation«

Ein Glasfasernetzwerk zwischen 18 Sportarenen, Produktionszentrum, VAR-Zentrale und Rechteinhabern in Belgien wurde preisgekrönt.

Proximus ist ein belgischer Anbieter für digitale Dienstleistungen und betreibt mit dem Proximus Media House auch eine Produktionsgesellschaft.

Das Proximus-Projekt ViCoNG (Video Contribution Network Next Generation) wurde nun in der Kategorie »Broadcast and Media Project of the Year« mit einem AV Award prämiert.

Das Projekt umfasste ein mittels Glasfaser realisiertes, leistungsfähiges, landesweites Distributionssystem in Belgien. Das Netzwerk verbindet 18 Sportarenen, das Produktionszentrum in Brüssel, den Standort der Videoassistenten (VAR) in Tubize und alle Rechteinhaber miteinander.

Es ermöglicht mehr Live-Übertragungen in zuverlässiger, hochwertiger und kostengünstiger Weise und es erlaubt es den Videoassistenten, von einem zentralen Standort aus zu arbeiten, anstatt mit einem Transporter das Equipment jeweils vor Ort zu transportieren und dort ihre Arbeit zu erledigen. So können mehr Sportereignisse mit weniger Teammitgliedern abgedeckt werden, die nun nicht mehr Strecken von bis zu 150 km für ein Spiel zurücklegen müssen.

Mit der neuen ST2110-IP-Infrastruktur, die auf Basis von Lawo-Komponenten umgesetzt wurde, kann sowohl klassisch als auch remote produziert werden. Sie ermöglicht mit Bandbreiten von bis zu 100 Gbps die gleichzeitige Produktion, Übertragung, Steuerung und Überwachung von bis zu zehn Sport-Events mit jeweils 16 bis 24 Kamera-, Audio- und Steuerungsstreams. Die Infrastruktur von Proximus bietet bidirektionalen Signaltransport von den Stadien nach Brüssel, Tubize und darüber hinaus – und auch wieder zurück, um die Live-Audio- und Videokonsultationen zwischen den Schiedsrichtern vor Ort und den Videoassistenten abzudecken.

Speziell entwickelte Outdoor-Schränke wandeln vor Ort die Baseband-Signale aus den Stadien in IP und übertragen diese Streams über zwei verschiedene Glasfaserverbindungen mit separaten Lawo-V-Matrix-Einheiten, was einen ausfallsicheren, redundanten Betrieb garantiert.

In einem klassischen Produktionsszenario wird die Live-Berichterstattung – etwa Videomaterial und Kommentar in zwei Sprachen – in einem Ü-Wagen vor Ort produziert, der diese Ausgangssignale dann nach Brüssel streamt. Gleichzeitig werden alle Kamerasignale und Audiostreams (Zuschauerambiente und Intercom) an das Team im VAR-Center gesendet, das mit Multiviewern, Replay-Servern und einem System für Zeitlupe das Geschehen auf dem Spielfeld überwacht und über Headsets mit dem Schiedsrichter kommuniziert.

Diese Infrastruktur können Kunden von Proximus Media House, die umweltfreundlicher und kostengünstiger arbeiten wollen, auch remote betreiben.

»Wir hatten 90 Tage Zeit, um das ViCoNG-Projekt umzusetzen«, erinnert sich Rudi Antonissen, Lawo Sales Manager Benelux, der für die Projektabwicklung verantwortlich war.

»Lawos Erfahrung mit Wide-Area-IP-Netzwerken sowie die bewährte Vielseitigkeit unserer software-definierten V-Matrix-C100-Plattform und unseres VSM-Broadcast-Control-Systems ermöglichten es uns, für die ersten Testspiele im Juli 2021 vorbereitet zu sein.«

»Proximus hat in kürzester Zeit ein hochmodernes, hochskalierbares Video-Contribution-Netzwerk aufgebaut, um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen«, ergänzt Geert Standaert, CTO von Proximus. »Die Flexibilität der neuen Infrastruktur, die aufgrund ihrer Größe weltweit einzigartig ist, schafft neue Möglichkeiten und verbessert die betriebliche Effizienz. ViCoNG ist ein spektakuläres betriebsübergreifendes Projekt, an dem fast alle Geschäftsbereiche von Proximus beteiligt waren und das durch eine fantastische Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Lawo gemeistert wurde.«

»Das ViCoNG-Projekt stützt sich auf fast alle Produktkategorien, die von Lawo hergestellt werden«, so Dirk Sykora, Business Development Manager bei Lawo. »Als software-definiertes System ist die Video-, Audio- und Steuerungsinfrastruktur von Lawo zukunftssicher und ausbaufähig, um Live-Produktionsszenarien zu realisieren, die alle Bereiche der Unterhaltung und Information abdecken.«