Gearhouse Broadcast USA: Mobile Unit Columbus

Der neueste Ü-Wagen von Gearhouse Broadcast USA, die Mobile Unit Columbus, arbeitet vollständig in 4K, und das mit bis zu 16 Kameras. Lawo lieferte entscheidende Komponenten für den Ü-Wagen.

Den Bau des Fahrzeugs, das auf den US-amerikanischen Markt zugeschnitten wurde, übernahm das Systemintegrationsteam von Gearhouse Broadcast in Großbritannien. Mit bis zu 16 4K/HD-Kameras, sechs zusätzlich einsetzbaren RF-Kameras, einer kompletten 4K Monitorwand – der ersten in den USA – setzt man im Columbus auf die raffinierte Steuerungslogik des VSM (Virtual Studio Managers), der zusammen mit den High-End Audio-Tools und dem IP-basierten Video-Processing-Equipment von Lawo zum Einsatz kommt. Mithilfe dieser Ressourcen kann der Ü-Wagen selbst die anspruchsvollsten Produktionen für den US-Markt im Live-Business – Sport und Entertainment – meistern.

Der Schlüssel für den Einsatz des Columbus bei großen Sport- wie auch bei Entertainment-Produktionen liegt im leistungsfähigen und flexiblen Audio-Profil. Hier kommt das Lawo mc²56 Audioproduktionsmischpult ins Spiel: Große und anspruchsvolle Live-Produktionen verlangen eine hohe DSP-Leistungsfähigkeit und eine große Anzahl an Kanälen, sowie direkten Zugriff auf viele Audiokanäle über die Fader – und das liefert das Lawo Audiomischpult. Ausgestattet ist Columbus mit einem 64-Fader mc² Mischpult in einem 48er Rahmen und einem integrierten Router mit einer Kapazität von 8.192 x 8.912 Monokanälen. Der Mischpult-Core bietet 540 DSP-Kanäle, 64 AES I/Os mit 32 Madi und 4 Ravenna/AES67 Schnittstellen. Für einen ausfallsicheren Betrieb und eine relaxte Arbeitsweise besitzt diese Konsole eine vollständig redundante Architektur.

Mit dem Einsatz dieses mc²56 Pults ging Lawo auf die Anforderungen von Gearhouse ein, viele Fader auf einem kompakten Bedienfeld bereitzustellen, sowie durch eine maßgeschneiderte Konfiguration eine große Bandbreite von Workflows zu bedienen. Die Meterbridge des mc²56 zeigt alle Fader-Levels auf den HD-Touchscreen-Displays der Konsole, mit Multi-Row Metering für schnelles Erkennen von Signalen anderer Layers oder Banks. Für weitere kundenspezifische Anpassungen können in die Overbridge zusätzliche Module integriert werden, beispielsweise ein Userpanel oder ein RTW Goniometer.

Die Steuerung des Ü-Wagens basiert auf einem VSM Control- und Monitoring-System, das auf redundanten Servern arbeitet und steuernden Zugriff auf alle relevanten Hardware-Komponenten besitzt. Über verschiedene Hardware-Panels plus Touchscreen-basierte Software-Panels erhalten die User ein Höchstmaß an Flexibilität und Bedienfreundlichkeit. Mittels VSM besitzen die Anwender Zugriff auf die Routing-Parameter des Imagine Platinum Routers und -Multiviewers, den Grass Valley Kayenne Bildmischer und die RTS Intercom-Anlage sowie das Lawo mc²56 Audiomischpult und den Dallis-Frame.

An den VSM-Panels können die Benutzer lange vor der Produktion komplette Workflows vorbereiten und speichern sowie globale Konfigurationen für den gesamten Truck per Knopfdruck abrufen kurz bevor die Produktion live geht. Darüber hinaus fungiert das VSM-System als Tally- und Label-System ohne die Notwendigkeit einer dedizierten singulären Tally-Lösung – ein großer Vorteil in Bezug auf kürzere Rüstzeiten, Vorbereitung und Anwenderschulung.

Im Columbus sind außerdem drei Lawo V-Pro8 8-Kanal-Videoprozessoren installiert, welche die Verbindung zwischen unterschiedlichen Videowelten als auch zwischen Video und Audio herstellen. Der V-Pro8 Prozessor erlaubt Audio-Management, Frame-Synchronisation sowie Embedding und De-Embedding von Audio in die und aus den 4K-Signalen. Die bereits sehr flexiblen und vielseitigen V-Pro8 Einheiten sind durch das jüngste Update noch leistungsfähiger geworden – inklusive einer Erweiterung des A/V Sync Tools, das zusätzlich zum nativen V_Line Sync-Pattern und dem EBU-Pattern auch das Vistek Valid8-Format verarbeiten kann.