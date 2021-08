Vislink übernimmt Mobile Viewpoint

Die Transaktion umfasst einem Aktienkauf im Wert von 14,8 Millionen Euro und die Übernahme und Zahlung von Schulden in Höhe von 700.000 Euro.

Mobile Viewpoint ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden und Niederlassungen in Dubai und Mexiko-Stadt. Das Unternehmen entwickelt mobile Live-Streaming-Lösungen, einschließlich 5G- und gebündelter Mobilfunktechnologien sowie KI-basierte Technologien für Nachrichtenteams, TV-Produktions- und AÜ-Firmen und Sicherheitsbehörden.

Die Übernahme von Mobile Viewpoint soll Vislink in die Lage versetzen, umfassende Lösungen für Akquisition, Kontribution und Distribution von Live-Videos anbieten zu können. Vislink und seine Kunden sollen so in die Lage versetzt werden, die Herausforderungen im Live-Videobereich zu bewältigen. Dazu zählen aus der Sicht von Vislink:

Der Live-Videodatenverkehr im Internet wächst schnell: Von 2016 bis 2021 wird sich Live-Video im Internet um das 15-fache erhöhen (71,9 % CAGR)

Der zunehmende Trend zur Cloud-basierten Fernproduktion

Die steigende Nachfrage nach verbessertem Video Content, etwa 4K, 8K und 360-Grad-Video

Die Verbreitung neuer videotransportfähiger Netzwerke wie 5G und Starlink

Mickey Miller, CEO von Vislink, sagt über den Zeitpunkt und die strategischen Gründe für diese Übernahme: »Mobile Viewpoint bietet uns innovative Technologien und Lösungen, die es in Kombination mit den Fähigkeiten von Vislink unseren Kunden ermöglichen werden, Videos über jedes bevorzugte öffentliche oder private Netzwerk zu akquirieren und zu übertragen. Dies stellt eine enorme Wachstumschance für uns dar, da 5G und andere neue Netzwerke zusammen mit Machine Learning die Art und Weise, wie Videos produziert und übertragen werden, revolutionieren werden.

Diese Übernahme bedeutet, dass wir jetzt das Beste aus diesen transformativen Live-Video-Trends machen und hochwertige Live-Produktionen für Veranstaltungen anbieten können, die in der Vergangenheit wirtschaftlich schwierig zu produzieren waren, etwa Amateur- und Semi-Profi-Leichtathletik. Mobile Viewpoint bietet uns außerdem sehr interessante KI-gesteuerte automatisierte Produktions- und Kameralösungen sowie ein bahnbrechendes Entwicklungsteam, das in der Vergangenheit Lösungen auf den Markt gebracht hat, die einen echten Unterschied machen, einschließlich Unterstützung für Multikamera-/REMI-Produktion, H.265, 5G und Starlink.«

Die geplanten neuen Lösungen sollen Connected Edge-Videotransport und die Nutzung von IP-Netzwerken sowie Cloud-Scale-Computing über 5G-, WiFi6-, Mesh- und COFDM-fähige Netzwerke ermöglichen. Im Überblick bietet Vislink künftig Lösungen für:

Live-Videocodierung, Stream-Adaption, Decodierung und Produktion

Remote Production Workflows

Drahtlose Kameras

KI-gesteuerte automatisierte Produktion

Videoübertragungslösungen über:

Bonded cellular (3G and 4G) Satellit Glasfaser Neue Netze, darunter 5G und Starlink



Michel Bais, Geschäftsführer von Mobile Viewpoint, sagt: »Es ist fantastisch, dass Mobile Viewpoint nun Teil der Vislink Connected Edge-Lösungen sein wird. Die Zugehörigkeit zu einem größeren Unternehmen wird es uns ermöglichen, unsere innovative Produkt-Roadmap zu beschleunigen. Außerdem erschließt sich uns dadurch der militärische, staatliche und amerikanische Markt. Es war eine faszinierende und lohnende Reise in den letzten zehn Jahren, aber die Zeit ist reif für einen Zusammenschluss mit Vislink, um sicherzustellen, dass wir weiterhin herausragende Leistungen erbringen und mit transformativen Lösungen als Erste auf den Markt kommen. Da es kaum Überschneidungen bei Lösungen und Märkten gibt, werden Vislink und Mobile Viewpoint zusammen viel mehr sein als die Summe ihrer Teile.«