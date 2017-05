10.000 News veröffentlicht — und kein Ende abzusehen

Hier mal eine Meldung in eigener Sache: Laut unserem Content-Management ist dies die 10.000ste Meldung, die film-tv-video.de veröffentlicht.

Ob der Wert ganz exakt ist, das wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau — aber die Größenordnung sollte stimmen: Dies ist laut unserem Content-Management-System also der 10.000ste Artikel, den film-tv-video.de online veröffentlicht.

Wir sind seit Herbst 1999 online und haben seither mehrfach das Content-Management und auch das Online-Design grundlegend verändert.

Dabei haben wir aber stets Wert darauf gelegt, die Inhalte mitzunehmen, auch wenn das teilweise mit durchaus nennenswertem Aufwand verbunden war. Insofern sollte die Zählung des aktuellen CMS zumindest näherungsweise stimmen.

Es kommt eben einiges zusammen, wenn man so über die Jahre am Ball bleibt: Neben den 10.000 veröffentlichten Meldungen sind das mehr als 30.000 Fotos in unserer Online-Datenbank und insgesamt rund 750 Videos, davon 655 in unserem Youtube-Kanal.

film-tv-video.de: Kein Ende abzusehen

Mal sehen, wie weit wir insgesamt noch kommen. Bisher ist kein Ende abzusehen — auch wenn es bisweilen eine Herausforderung ist, film-tv-video.de weiter zu entwickeln und zu betreiben.

So oder so: Es gibt natürlich keinerlei Grund oder Berechtigung, sich auf irgendeiner Zahl auszuruhen.

Aber wenn es mal ein kleines Jubiläum gibt, dann ist es vielleicht auch mal erlaubt, ganz kurz inne zu halten und sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen.

Der nächste Wechsel beim Online-Design steht übrigens in Bälde bevor, das CMS behalten wir dieses mal aber bei …