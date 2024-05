Anga Com endet mit 23.000 Besuchern

Die Anga Com ging mit über 480 Ausstellern und einem Besucherrekord von mehr als 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Ende.

Die Aussteller kamen aus 35 Ländern, die Besucher sogar aus mehr als 80 Nationen nach Köln gereist. Am messebegleitenden Kongressprogramm nahmen mehr als 3.000 Personen teil. Die Präsenz in den Kongressräumen ist gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gewachsen: Bei vielen Panels betrug das Plus gegenüber 2023 mehr als 20 Prozent.

Die Keynotes zur Eröffnung des Kongressprogramms hielten der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und Anga-Präsident Thomas Braun. Zu den Sprecherinnen und Sprechern in den mehr als 60 Panels zählten u.a. die Geschäftsführungen von Deutsche Glasfaser, Deutsche Telekom, ProSiebenSat.1, RTL, Swisscom, Tele Columbus, Telefónica Deutschland, UFA und Vodafone.

Die Anga Com 2025 wird vom 3. bis 5. Juni 2025 in Köln stattfinden. Die reguläre Standbuchung startet im Juli. Anlässlich von 25 Jahren Anga Com in Köln gilt für besonders treue Bestandskunden noch bis Ende Juni ein vergünstigtes Angebot.

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com: »Unsere Branche hat sich mit einer beeindruckenden Innovationskraft präsentiert. Gerade die nochmals deutlich gewachsene Präsenz in den Kongressräumen zeigt, dass neben der bloßen Anzahl der Besucher auch die Qualität erneut gestiegen ist. Das gilt gleichermaßen für den Breitband- als auch den Medienbereich. Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen bereits vor Ort und auch das fantastische Feedback in den sozialen Business-Medien.«