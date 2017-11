Arvato Systems übernimmt Vidispine

Arvato Systems hat 100% der Gesellschaftsanteile der Vidispine AB übernommen. Die beiden Hersteller wollen cloud-basiertes Content Management ermöglichen.

Vidispine entwickelt und vertreibt Lösungen für das Management von digitalen Inhalten, vornehmlich von Videos, und unterstützt sowohl Firmen aus dem eigentlichen Medienbereich als auch namhafte Kunden anderer Branchen. Das Unternehmen wurde 2009 von CEO Erik Åhlin und CTO Isak Jonsson in Stockholm gegründet. Beide werden ihre bisherigen Rollen bei Vidispine auch in der neuen Gesellschafterstruktur als Teil der Arvato Systems Group wahrnehmen.

Das Vidispine-Portfolio umfasst verschiedene Komponenten, die auf der Content Management Plattform Vidispine Server basieren. Vidispine Server fungiert beispielsweise als Backbone für die Erstellung, das Management, die Speicherung und die Verarbeitung von digitalen Inhalten. Die als Software-as-a-Service (SaaS) angebotene Lösung VidiXplore ermöglicht es Teams, über unterschiedlichste Speicherorte hinweg Video-Inhalte zu verwalten – egal, ob diese in der Cloud oder »on premise« vorliegen. Der auf der IBC 2017 vorgestellte Dienst Vidinet bietet als Platform-as-a-Service (PaaS) einen leichten Zugang zu skalierbaren Cloud-Lösungen für Enterprise Media Workflows (z.B. Transcoding, Qualitätssicherung, Metadatensammlung). Dabei ergänzen sich die Vidispine-Angebote und Arvato Systems Lösungen wie die Video Production Management Suite (VPMS): Gemeinsam können die sich klar abzeichnenden Chancen von cloud-basiertem Content-Management sowohl im Medienbereich als auch in anderen Branchen verstärkt und zielgerichtet wahrgenommen werden.

»Wir freuen uns, dass aus der bisherigen Partnerschaft mit Arvato Systems durch das Zusammenwachsen nun eine noch intensivere Verknüpfung unserer Lösungen und ein gemeinschaftlicher Marktangang möglich wird«, so Vidispine CEO Erik Åhlin. »Für uns füllen die Lösungen von Arvato Systems viele Lücken – sowohl was die Technologie als auch was die Marktabdeckung angeht. Gemeinsam können wir unsere Kunden mit cloud-basierten State-of-the-Art Lösungen noch besser unterstützen.«

Das unterstreicht auch Ralf Schürmann, als CEO der Arvato Systems S4M GmbH für den Medienbereich der Arvato Systems Group verantwortlich: »Die Angebote von Arvato Systems und Vidispine passen hervorragend zusammen und werden Kunden echte Mehrwerte bieten. Sowohl die Lösungen und das fachliche Know-how von Vidispine als auch die bisherige partnerschaftliche Zusammenarbeit haben uns davon überzeugt, jetzt gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.«

»Durch die Akquise von Vidispine haben wir als Arvato Systems einen weiteren Schritt in Richtung digitaler Zukunft getan«, ergänzt Matthias Moeller, CEO der Arvato Systems Group. »Mit der Integration von Technologie, Produkten und Know-how beider Unternehmen werden unsere Kunden deutlich profitieren. Wir können sie nun noch leistungsstärker auf ihrem Weg der Digitalen Transformation und bei der Umsetzung neuer Geschäftsmodelle begleiten.«