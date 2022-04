Arvato Systems zeigt Vidispine-Lösungen bei der NAB2022

Unter der Marke Vidispine präsentiert Arvato Systems skalierbare Lösungen für Media Asset Management, SaaS-basierte Metadatenerstellung und cloud-basiertes Remote Editing.

Produkt-Demos, Use-Cases und Neuheiten will Arvato Systems bei der diesjährigen NABShow präsentieren. »Das Vidispine-Team freut sich sehr, wieder persönlich mit der NAB-Community in Las Vegas zusammenzukommen«, sagt Kurt Krinke, Vice President Sales, Arvato Systems North America.

»Unser Team vor Ort möchte mit Kunden und interessierten Besuchern über die Herausforderungen und Anforderungen rund um wichtige Themen wie mobiles, kollaboratives Arbeiten sprechen und zeigen, wie Unternehmen das Beste aus ihrer Media-Supply-Chain herausholen und gleichzeitig die Kontrolle über Ihre Assets behalten können.«

Optimiert: VidiNet — das Next-Level-MAM

Auf der NAB präsentiert das Vidispine-Team die Weiterentwicklung der Medien Service Plattform VidiNet, die nun Funktionen für Gesichtserkennung und automatische Qualitätskontrolle bietet. Das leistungsstarke Medienmanagement-Backend VidiCore ist die Basis sowohl für Komplettlösungen als auch für eine modulare MAM-Architektur, die von Grund auf so konzipiert ist, dass sie sich flexibel an jede Kundenanforderung anpassen lässt.

Neu: MediaPortal — SaaS für Metadaten

MediaPortal bietet Journalisten und Content-Produzenten einen schnellen und einfachen Zugriff auf das gesamte Archiv der zur Verfügung stehenden Inhalte. Durch intuitives Design und umfassende Suchlogik können diese Inhalte einfach gesammelt, kuratiert und geteilt werden. MediaPortal ist jetzt als SaaS-Lösung über die VidiNet-Plattform verfügbar. Ebenfalls neu ist eine SaaS-Lösung für die Erstellung von Metadaten, die in Zusammenarbeit mit dem Partner DeepVA entwickelt wurde. Beide neuen Lösungen werden bei der NAB 2022 vorgestellt.

Ausgezeichnet: Emmy-Award für Remote Editing

Als Pionier im Bereich cloud-basiertes Editing ist Arvato Systems stolz darauf, 2022 mit dem Technology & Engineering Emmy Award für »Cloud Enabled Remote Editing« ausgezeichnet worden zu sein (Meldung). Die Streaming-Technologie von Vidispine ermöglicht es Kunden, von überall aus zusammenzuarbeiten — und zwar mit einer Funktionalität, die »die Cloud« von einer reinen Speicher- und Recheninfrastruktur in eine Postproduktionsumgebung verwandelt. Das Remote-Editing-System kann live am Vidispine-Stand erlebt werden.

Grundlegende MAM-Anforderungen bleiben

»Die elementaren Anforderungen an den MAM-Workflow sind Suchen, Browsen, Sammeln und Verteilen — und diese ändern sich auch nicht mit der Einführung von Workflows in der Cloud«, so Erik Åhlin, Director Sales für Vidispine bei Arvato Systems. »Wir sind stolz darauf, unseren Kunden weiterhin innovativen, sicheren und skalierbaren Support zu bieten, und freuen uns, ihnen unser breites Portfolio vorzustellen – von On-Premise über Hybrid bis hin zur Full Cloud. Ich freue mich daher auf viele spannende Gespräche an unserem Messestand.«