Arvato Systems Vidispine-Team und MoovIT kooperieren

Vidispine und Helmut sorgen für nahtlose und flexible Workflows bei Schnittprojekten in Adobe Premiere.

Vidispine hat sein Media Asset Management (MAM)-Portfolio mit der Projektmanagementlösung Helmut des Video- und IT-Spezialisten MoovIT Software Products aus Köln integriert. Dank dieser Integration profitieren Kunden von einem effizienten und einfachen Projektmanagement für Schnittprojekte in Adobe Premiere und einer stärkeren Automatisierung von Routineprozessen zur Beschleunigung und Vereinfachung der Produktion.

Helmut organisiert Schnittprojekte in professionellen Videoproduktionsumgebungen, in denen Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects oder Adobe Audition zum Einsatz kommen. Die Produkte im Helmut-Ökosystem können Projekte, Vorlagen, Einstellungen und Profile verwalten, projektbezogene Assets vom Ingest bis zum Export kontrollieren und Speichersysteme organisieren. All dies ist ab sofort nahtlos in die VidiNet-Plattform integriert.

Die enge Integration verschafft Produzenten und Redakteuren direkten Zugang zum VidiCore-Archiv aus Adobe Premiere heraus. In Helmut erstellte und verwaltete Premiere-Projekte werden in Vidispine-Produkten wie MediaPortal zugreifbar. Die Stream Engine, das wesentliche Element von Helmut, das alle zugrundeliegenden Prozesse verbindet und steuert, lädt die gerenderten Videos automatisch auf VidiCore und stößt beliebige Workflows an.

David Merzenich, Geschäftsführer von MoovIT Software Products, sagt: »Unsere Vision ist es, allen Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Workflows zu definieren, damit Inhalte so einfach und effizient wie möglich erstellt werden können. Dank der Partnerschaft mit Arvato Systems konnten wir die Produkte beider Unternehmen entscheidend voranbringen und Kunden eine Medienproduktionslösung anbieten, die so flexibel und agil ist wie keine andere am Markt. VidiNet in Kombination mit Helmut ist ein regelrechtes Kraftpaket für kreative und stressfreie Arbeitsprozesse. Wir freuen uns, dass Arvato Systems Helmut global vertreiben wird und damit unseren Kunden eine integrierte Lösung aus einer Hand bietet.«

Holger Noske, Vice President of Content Platform bei Arvato Systems, ergänzt: »Wir wurden in der Vergangenheit immer wieder von Kunden gefragt, ob wir nicht unsere Produkte mit den Produkten von MoovIT integrieren könnten. Wir haben nun diesen Schritt getan und das beste MAM-System in die beste Projektmanagementlösung für Adobe Premiere integriert. Helmut kann direkt auf das VidiCore-Archiv zugreifen, und das flexible Workflow-Management ermöglicht es Kunden, eine optimale, ganz auf den jeweiligen Workflow zugeschnittene Lösung zu finden. Die hochflexiblen und robusten Workflow Engines und APIs von Vidispine und Helmut sind die Grundlage dafür, dass wir uns leicht an nahezu jede Kundenanforderung anpassen können.«

Die Integration ist für neue und bestehende Kunden ab sofort verfügbar.