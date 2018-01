ITV stellt Daytime-Fenster auf Avid-Grafik um

Der britische Privatsender ITV stellt sein Daytime-Programmfenster auf Grafiklösungen von Avid um.

ITV produziert in seinen Daytime-Studios jährlich mehr als 1.500 Stunden Live-Programm. Ab April 2018 werden die Grafiken dafür mit Lösungen von Avid produziert.

Den Umstieg realisiert ITV Daytime im Rahmen eines vorläufigen Umzugs: Der Londoner Hauptsitz von ITV steht vor einer umfassenden Neugestaltung. Die Kerngeschäfte werden daher für die nächsten fünf Jahre in das kürzlich wiedereröffnete Television West Centre im Londoner Westen ausgelagert. Im Zuge dieser Verlagerung wird auch gleich die neue Grafiklösung implementiert. Ziel sind ein effizienterer End-to-End-HD-Workflow, bessere Möglichkeiten für Zusammenarbeit und kreativeres Storytelling.

Ein umfassendes Set-Up mit Avids Grafiklösungen der Maestro-Familie wird künftig für Sendungen wie das Frühstücks-TV »Good Morning Britain« eingesetzt.

»Grafiken spielen für uns eine entscheidende Rolle bei Berichten über aktuelle Inhalte, insbesondere dann, wenn wir viele verschiedene Magazinformate produzieren«, sagt Tim Guilder, Technology Manager bei ITV Daytime. »Da wir vorübergehend in das Television Centre umziehen, gibt die Integration des umfassenden Avid Maestro-Toolkits in die bestehende Avid-Infrastruktur unseren Grafikteams mehr kreative Freiheit. So können Grafiken auf schnellere und effizientere Weise direkt in unsere Live-Sendungen integriert werden.«

Die Produkte Maestro News und Maestro Designer werden in den Workflow von ITV Studios Daytime integriert, der bereits MediaCentral, den Media Composer, NewsCutter, AirSpeed, sowie Speicherlösungen von Avid umfasst.