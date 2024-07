Vizrt mit Grafik-Lösung »aus der Kiste«

»Viz Trio Go« nennt das norwegische Unternehmen seine neue Lösung, ein »out-of-the-box« einsatzbereites Werkzeug zur Erstellung und Steuerung von 3D-Grafiken in Broadcast-Umgebungen.

Viz Trio Go kombiniert kompakte Hardware mit der vollen Leistungsfähigkeit von Viz Trio und der Grafikplattform Viz Engine. Die komplette Grafikproduktion über NDI-Workflows ebnet den Weg zu Live-Produktion von Grafiken in Broadcast-Qualität.

Das neue Produkt wurde für kleinere Produktionszentren entwickelt und soll lokalen und regionalen Sendern oder Ü-Wagen-Betrieben den Zugang zu erstklassigen Grafiklösungen zu einem erschwinglichen Preis ermöglichen. Die Plug-and-Play-Lösung ermögliche eine schnelle und nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe und reduziert den Bedarf an Schulungen oder zusätzlichem Personal.

Mitgelieferte Grafikpakete enthalten Vorlagen, die Top-Sport- und Nachrichtensendern nachempfunden sind. Modifizierungen können mit dem Echtzeit-Tool Viz Artist für 3D-Grafikdesign und virtuelle Sets erstellt werden.

Das Kundenpotenzial für Viz Trio Go sieht die norwegische Firma vor allem bei kleineren Sendern.

»Um in der heutigen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie Inhalte liefern, die visuell ansprechend sind, ähnlich wie bei den größeren Sendern«, erklärt Ionut »Johnny« Pogacean, Senior Product Manager bei Vizrt.

Integriert ist ein Lernkurs für Viz Trio, Viz Engine und Viz Artist, der beim Einschalten des Geräts anläuft.

Vizrt bietet Rabatte auf Viz Trio Go beim Kauf eines TriCaster oder Viz 3Play. NVG1-Kunden können ihre Geräte gegen Viz Trio Go eintauschen und erhalten bis Ende des Jahres einen Rabatt von 50 Prozent.