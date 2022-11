CT UK stellt auf IP-Intercom um

Creative Technology UK nutzt künftig IP-basierte Intercom-Systeme von RTS.

Creative Technology (CT) ist Teil der NEP Group und arbeitet als Dienstleister für Veranstaltungen unterschiedlichster Art, realisiert dort TV-Übertragungen und weitere Aufgaben.

»Wir investieren in diesem Jahr sehr stark in IP und befassen uns mit der nächsten Generation der Signalverteilung — wir haben uns dabei für ST-2110 entschieden«, erklärt Sid Lobb, Head of Vision and Integrated Networks bei Creative Technology. »Es ist Teil unserer Investitionsausrichtung, die stark in Richtung IP zielt.«

Da ist es natürlich nur konsequent, auch die Intercom-Funktionalität auf diese Technologie-Basis zu stellen, und zu diesem Zweck hat das Unternehmen vor kurzem in größerem Rahmen auf neues Intercom-Equipment von RTS Intercoms gesetzt. Zwei Hauptgründe standen hinter dieser Entscheidung. Erstens verfügt die NEP Group in den USA über einen großen Bestand an RTS-Geräten, und zweitens stellte das Unternehmen fest, dass die vorhandenen RTS-Lösungen während der Pandemie-Sperrungen äußerst flexibel eingesetzt werden konnten.

»Nach unseren Erfahrungen während der Pandemie, insbesondere bei großen Fernsehsendungen mit virtuellen Beiträgen und Konferenzen mit riesigen Mengen an IFBs, Return-Signalen und vielem weiteren, war der Dante-Workflow, den RTS mit Omneo sozusagen mitliefert, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir so flexibel viele virtuelle Beiträge einspielen konnten«, erinnert sich Lobb.

»Als wir überlegten, was wir während unserer Übertragungen in diesem Sommer machen wollten und in was wir investieren sollten, war RTS der eindeutige Gewinner in Bezug auf Flexibilität — und auch in Bezug auf die Konsistenz innerhalb unserer Gruppe.«

»Die NEP Group insgesamt verfügt bereits über einen riesigen Bestand an RTS-Equipment. Ein großer Teil davon ist fest in unseren Facilities eingebaut, aber es gibt auch eine beträchtliche Menge an Systemen — vor allem in Amerika — die für große Veranstaltungen vermietet werden, so dass wir bei Bedarf auch leicht aufstocken können«, fährt er fort. »Wir wollten also einen ähnlichen Equipment-Bestand hier in Europa aufbauen, basierend auf den gleichen Produkten, damit wir hier den Rest der Gruppe unterstützen können, wenn die hierzulande große Veranstaltungen durchführen.«

Die Flexibilität der RTS-Produkte stellte für Creative Technology einen großen Vorteil dar. »Wir haben eine Reihe von Odin-Matrizen, die wir zunächst mit 16 Anschlüssen gekauft haben, weil wir kleine Matrizen in verschiedenen Modulen benötigten«, erinnert sich Lobb. »Als jedoch unsere Anforderungen stiegen, konnten wir dank der Lizenzierungs-Option problemlos von 16 auf 32 oder 48 Ports aufrüsten — und das alles auf derselben Hardware-Plattform. Hinzu kommen Überlegungen wie zusätzliche Redundanz — eine Entwicklung, die wir bereits bei unserer Video- und Audioverteilung schon eingeschlagen haben, und jetzt wird auch die Kommunikation damit verwoben, weil sie ein so wesentlicher Bestandteil jeder unserer Shows ist.«

»Das neue Digital Beltpack ist eine große Neuerung für uns. Es kann als einfaches Vier-Kanal-Beltpack im Partyline-Modus oder als Vier-Kanal-Matrix-Panel eingesetzt werden. Es kann an einen PoE-Switch angeschlossen werden, so dass bis zu sechs Geräte hintereinander geschaltet werden können. Diese Funktionalität in diesem Formfaktor ist wirklich nützlich.«

Eine weitere einzigartige RTS-Technologie, die einen Mehrwert für die Arbeitsabläufe der CT Group darstellt, ist RVON (RTS Voice Over Network) — eine proprietäre VoIP-Technologie für Intercom-Systeme von RTS, die Standard-Ethernet verwendet und es den Benutzern ermöglicht, auch weltweit über das öffentliche Internet zu kommunizieren — ohne Entfernungsbeschränkungen oder Latenzprobleme.

»Wir haben RVON in der Vergangenheit nicht sehr intensiv genutzt, aber in letzter Zeit war es ein echter Problemlöser und sehr einfach in der Handhabung«, fügt Dallas McIntosh von der CT Group hinzu. »Kürzlich gab es Probleme mit dem Netzwerk an einem Standort, was bedeutete, dass wir nicht genügend Ports zur Verfügung hatten, um mit Omneo zu arbeiten, und dann erinnerte ich mich daran, dass ich 16 Kanäle hatte, die ich auf einer mit RVON-Karten ausgestatteten Matrix nutzen konnte. Das war ein echter Erkenntniseffekt, und ich bin jetzt ein echter Verfechter von RVON.«

Der erste große Einsatz für die neue Investition waren die Commonwealth Games, die im Sommer in Birmingham stattfanden. »Wir haben eine ST-2110-basierte IP-Infrastruktur für die gesamte Signalverteilung bereitgestellt«, sagt Lobb.

»Wir haben schon seit einiger Zeit in diese Infrastruktur investiert und waren auf der Suche nach einem Kommunikationssystem, das auf dieser Infrastruktur und Investition aufbauen kann. Die Tatsache, dass wir jetzt alle verschiedenen Knotenpunkte rund um einen Veranstaltungsort miteinander verbinden können und über eine Kommunikationsschnittstelle auf Matrixebene verfügen, ist für uns sehr wichtig. Wir haben ein ST-2110-Netzwerk entwickelt, über das wir die volle Kontrolle haben und das die meisten Medienanforderungen rund um den Veranstaltungsort transportiert.«

Nach dem erfolgreichen ersten Einsatz ist Lobb mit der getroffenen Investition in RTS-Equipment sehr zufrieden. »Es ist das flexible Ökosystem, das für uns im Verleih so nützlich ist. Die verschiedenen Formfaktoren, das Vier-Kanal-Beltpack, die 1-HE-16-Panels, die 2-HE-32-Panels — all das ist wirklich nützlich, aber wenn man dann noch Dinge wie die Kommentar-Panels hinzufügt, die alle nativ mit Omneo funktionieren, ist es ein wirklich leistungsstarkes Angebot für ein Ökosystem von Produkten.«