Aret: Rai-Studios und NVP-Ü-Wagen mit Lawo V-Pro8

Im Rahmen einer landesweiten technischen Modernisierung installiert der italienische Sender Rai derzeit 37 Lawo-Prozessoren des Typs V-Pro8. Auch der Ü-Wagen-Betreiber NVP setzt auf diese Prozessoren.

Den Auftrag zur Lieferung der V-Pro8-Units erhielt der Systemintegrator und Lawo-Partner Aret mit Sitz in Mailand. Alessandro Asti, Vice President of Sales von Aret, kommentiert: »Für seine Funktionalität und Flexibilität in Bezug auf Synchronisation, Format-Konversion, Embedding/Deembedding und Video/Audio-Delay sowie für paralleles Monitoring von bis zu acht Inputs erhielt der V-Pro8 von Lawo die Bestnote. Dank seiner herausragenden Leistung ist das V-Pro8 Toolkit das perfekte Werkzeug für Signal-Monitoring in den Studios und Ü-Wagen von Rai.«

Das Rai-Projekt ist das jüngste aus einer ganzen Reihe, die Aret und Lawo bereits erfolgreich durchgeführt haben. Ein weiteres war etwa die Ausstattung des Ü-Wagens OB4 der italienischen Produktionsfirma NVP im Jahr 2017. Herzstück der Audio-Ausstattung des OB4 sind zwei Lawo mc²56 Audio-Produktionsmischpulte, ein Nova Router sowie Dallis Interfaces, meldet Lawo. Der gesamte Ü-Wagen wird per VSM-System von Lawo gesteuert. Und auch hier bieten die Lawo V-Pro8-Toolkits bieten alle »Glue«-Features, die im Produktions-Workflow benötigt werden.

Im Verbund sorgen die mc²56-Audiokonsolen und das VSM-System für die Vielseitigkeit, die der Multiformatbetrieb bei den anspruchsvollsten Produktionen in Europa erfordert, so Lawo.

Das V-Pro8 Toolkit ist ein kompakter, volldigitaler Achtkanal-Videoprozessor. Mit seiner 8 x 8-Videomatrix und der 384 x 384-Audiomatrix kann jedes Signal auf jedes andere Signal geschaltet werden. Eine moderne GUI (basierend auf HTML5) soll die intuitive Oberfläche für schnelle Bedienung bei der täglichen Arbeit bieten.

V-Pro8 verbindet unterschiedliche Videoformate und soll hochwertige Format Conversion, Color Correction und Audio Embedding/De-Embedding ermöglichen. Die Madi-Audioverbindung soll innerhalb der Studio-Infrastruktur eine leistungsfähige Brücke zwischen Video und Audio schaffen. Indem Video- und Audio-Management in einem einzigen Tool kombiniert werden, möchte Lawo höchste Effizienz und maximale Sicherheit garantieren – bei deutlich geringerem Platzbedarf, weniger Verkabelung und stark reduzierten Kosten.