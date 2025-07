rt1.tv verkauft TV-Außenproduktion an DMC Production

rt1.tv verkauft den in der rt1.tv mobile production GmbH gebündelten Geschäftsbereich mobile Produktionsdienstleistungen mit Wirkung zum 01.07.2025 an DMC Production, Stockholm.

rt1.tv ist ein Unternehmen der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg, und der in der rt1.tv mobile production GmbH gebündelte Geschäftsbereich beschäftigt 45 Mitarbeitende.

Dr. Bernhard Hock, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mediengruppe Pressedruck am Standort Augsburg, sagt zu dem Schritt: »DMC Production ist ein führender und auf technische Innovation fokussierter Dienstleister im Bereich TV Außenproduktion, der mit der Übernahme unserer Außenproduktionsinfrastruktur seine international ausgerichtete Wachstumsstrategie konsequent fortführt. Vor dem Hintergrund rasanter Marktveränderungen in den vergangenen Monaten bei gleichzeitig hohem Investitionsdruck war aufgrund unserer Nischenposition eine eigenständige Fortführung des Geschäftsbereichs zunehmend an Grenzen gestoßen. Wir sind daher fest überzeugt, mit dem Verkauf der rt1.tv mobile production an DMC Production den Geschäftsbereich mobile TV- Außenproduktion in gute Hände zu geben.«

Paul Henriksen Heitmann, CEO von DMC Production, ergänzt: »rt1.tv mobile production passt strategisch hervorragend zu uns. Mit ihrer Erfolgsbilanz im Bereich Sportinhalte ergänzt rt1.tv mobile production unser internationales Portfolio perfekt. Die Akquisition erweitert unsere Präsenz im größten TV-Produktionsland auf dem europäischen Festland und verfolgt die Strategie, unseren Kunden moderne, kostengünstige Lösungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, mit dem erfahrenen Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam Innovation und Wachstum in einer dynamischen Medienlandschaft voranzutreiben.«

Hintergründe

rt1.tv hatte zum 1. Juli 2023 die rt1.tv mobile production GmbH als hundertprozentige Tochter gegründet, in der das Unternehmen alle Tätigkeiten im Bereich mobile Produktion eingebracht hat, um im Auftrag der FORTY10 die Außenübertragung von den Spielen der 3. Liga für den Rechtehalter MagentaSport zu realisieren. Mit diesem Projekt konnte das Unternehmen erfolgreich als Sportproduzent am Markt positioniert werden und DMC International soll die eingeschlagene Wachstumsstrategie fortführen.

Über die Mediengruppe Pressedruck/Augsburger Allgemeine

Die Mediengruppe Pressedruck ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Augsburg. Ihr Kernprodukt, die Augsburger Allgemeine, zählt zu den meistzitierten und vier größten führenden Tageszeitungen in Deutschland.

Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung ist die Augsburger Allgemeine die auflagenstärkste Abonnement-Zeitung in Bayern und erscheint mit insgesamt 26 Ausgaben. Mit einer verkauften Auflage von 251.833 Exemplaren (Print inkl. e-paper, IVW III/2024) erreicht sie täglich über 680.000 Leser (MA 2023). Zur Mediengruppe Pressedruck gehören zudem die Würzburger Mediengruppe Main-Post und das Südkurier Medienhaus in Konstanz.

Gemeinsam mit den Titeln Main-Post und Südkurier erreicht die Mediengruppe eine tägliche gedruckte Auflage von rund 500.000 Exemplaren und verzeichnet auf ihren digitalen Angeboten monatlich rund 45 Millionen Besuche. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tageszeitungen und ihrer Onlineangebote steht der Ausbau der Medien und Dienstleistungen in den Bereichen Radio, Fernsehen, Internet, Call-Center, Briefzustellung, Corporate Publishing und Direktverteilung im strategischen Fokus der Mediengruppe Pressedruck.

Über DMC Production

DMC ist ein internationales, schnell wachsendes Medienproduktionsunternehmen, das sich auf Live- und Remote-Produktion spezialisiert hat und einen klaren Fokus auf technische Innovation und Nachhaltigkeit hat. Mit einer starken Präsenz in Skandinavien, den Niederlanden und jetzt auch in Deutschland liefert das Unternehmen qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Lösungen für einige der größten Rechteinhaber Europas.