News: Kurz und knackig – KW 27/2025

Donau3FM hat seine bayerische UKW-Frequenz (Günzburg 90,3 MHz) abgeschaltet, ist in Baden-Württemberg weiter auf UKW 105,9 MHz von Ulm aus empfangbar. Radio Primaton (Schweinfurt) verzichtet auf 7 UKW-Frequenzen in Nordfranken. Hitradio RT.1 schaltete am Standort Krumbach/Schwaben ab. Die Radiostationen sind in ihren Regionen über DAB+großflächig empfangbar.