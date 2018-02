Qvest Media: Equipment für ARD und ZDF in Südkorea

Qvest Media vermietete für die Olympiaberichterstattung aus Pyeongchang neueste AV-, IT- und Medientechnik an ARD und ZDF.

Mit dem Equipment aus dem Rental-Pool von Qvest Media ergänzten die Sender eigenes Equipment und realisierten in enger Zusammenarbeit mit Qvest den Aufbau einer vernetzten Live-Produktionsplattform im International Broadcast Center (IBC) in Pyeongchang sowie im National Broadcast Center (NBC) in Leipzig. (Weitere Infos zur Olympiaberichterstattung von ARD und ZDF finden Sie hier).

»Eine besondere Herausforderung bei diesen Winterspielen war die enorm kurze Planungs- und Vorlaufzeit«, erklärt Henning Miehe, Key Account Manager Rental Solutions & Services bei Qvest Media. »Nach dem Projektzuschlag konnten wir in weniger als vier Wochen und in enger Zusammenarbeit mit den Teams von ARD und ZDF die technischen Details abstimmen, unsere Dispositionsplanung durchführen sowie die logistische Lieferung der Systemkomponenten abwickeln.

Ziel beim Aufbau der Live-Produktionsplattform von ARD und ZDF war eine robuste Systemarchitektur, die schnelle und intuitive Produktionsabläufe unterstützt sowie hohe Datenredundanz und -verfügbarkeit bietet — speziell abgestimmt auf die Anforderungen einer Live-Sportproduktion mit kollaborativen Abläufen. Im Kern steuerte Qvest Media ergänzende Komponenten für eine Live-Ingest und -Playoutinstallation, eine Postproduktionsumgebung mit non-linearen Craft-Editing-Plätzen für die Audio- und Videobearbeitung, ein Zentralspeichersystem sowie Multiviewer-Systeme für die Regieabwicklung und Transcoder-Engines für die Formatkonvertierung bei. Darüber hinaus griffen ARD und ZDF auf ein schlüsselfertiges System für Echtzeit-Grafiken von Qvest Media zurück.

Zentraler Ingest, Highlight-Schnitt und Playout erfolgen mit einer EVS-Installation, die sich aus EVS IP Director, XT Access Systemen sowie 25 XT-Produktionsservern mit Multicam-Software zusammensetzt. Um die Produktions-Performance der Installation zu steigern, investierte Qvest Media dazu in vier neue EVS-Systeme der XT4K-Generation und stockte damit seinen Bestand an Live-Produktionsservern des Herstellers weiter auf.

Bereits im Vorfeld der Winterspiele lieferte Qvest Media an das ZDF ein umfangreiches Avid-Interplay-System für die dauerhafte Integration in der Mobilen Produktionseinheit (MPE) des Senders. Der File-Ingest in die Avid-Umgebung erfolgt dabei über XT-Access aus dem EVS-Netzwerk. Dadurch wird den Redaktionsteams das reibungslose Einspielen und Bereitstellen von Videomaterial mittels Interplay ermöglicht. Von den acht Schnittplätzen auf Media-Composer-Basis lässt sich das Material aus dem Produktionsspeicher abrufen und editieren, bevor es über Interplay Transfer Engines an die EVS-Playout-Server übergeben wird.

Neben dieser dauerhaften technischen Erneuerung der MPE wurde zudem noch temporär die Speicherkapazität erweitert. Hierfür lieferte Qvest mit Nexis-E4-Systeme mit einer Speicherkapazität von 360 TB.

Um den file-basierten Workflow auch zwischen den Bereichen Audio- und Videobearbeitung weiter zu optimieren, entschied sich das ZDF auch hier für eine integrierte Avid-Lösung. Demnach stattete Qvest Media den Sender erstmals für die Winterspiele mit Pro Tools HD und einer Avid S6-Konsole für die Sprachsynchron- und Filmtonbearbeitung aus.

Neben Technik für Bildregie, Monitoring und Controlling sowie einer Intercom-Plattform von Riedel (Artist Digital), waren auch im Bereich Grafikbearbeitung High-End-Systeme aus dem Rental-Portfolio von Qvest Media im Einsatz. Echtzeit-Grafik-Elemente wurden im Rahmen der Berichterstattung mit den Tools Viz Artist und Trio von Vizrt realisiert. Diese griffen auf einen voll redundant aufgesetzten Grafik-Hub zu. Die Verteilung der Bildsignale wurde mit der neuesten Generation von Multiviewer-Systemen von Evertz des Typ 3067VIPX gelöst.

Die 60-Hz-Produktionsumgebung in Korea erforderte an verschiedenen Stellen der Produktionskette den Einsatz von Formatkonvertern. Hierfür stellte Qvest Highspeed-Formatkonverter der Serien Alchemist und Kudos von SAM bereit.