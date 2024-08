Olympia 2024 ein voller Erfolg für ZDF und ARD

Insgesamt erreichten ARD und ZDF mit ihren Übertragungen im Fernsehen 53,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Abschlussfeier verfolgten am Sonntag, 11. August 2024, 7,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF. Der Marktanteil für die über dreistündige Übertragung lag bei 40,5 Prozent. Insgesamt sahen die ZDF-Live-Übertragungen von den Olympischen Sommerspielen 2024 im Schnitt 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 30,1 Prozent. Insgesamt erreichten ARD und ZDF mit ihren Übertragungen im Fernsehen 53,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ZDF allein erreichte mit seiner Olympiaberichterstattung im Fernsehen 52 Prozent aller potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch die vielfältigen Olympia-Angebote auf den digitalen Plattformen waren ein großer Erfolg.

ZDF-Sportchef Yorck Polus sagt: »Paris hat gezeigt, dass die Idee von Olympia lebt und die Menschen begeistert. Die Spiele haben mit ihrer sportlichen Vielfalt auch wieder viele jüngere Menschen stärker angezogen als zuletzt. Diese Begeisterung konnten wir zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern transportieren. Wir sind hoch zufrieden mit dem Zuschauerinteresse im TV, aber auch auf den digitalen Plattformen. Und wir freuen uns jetzt schon darauf, dass wir von den nächsten Olympischen Spielen wieder vollumfänglich linear und digital berichten und erneut die Vielfalt des Sports abbilden können.«

Das ZDF berichtete insgesamt 122 Stunden von Olympia 2024, davon knapp 100 Stunden von den Wettkämpfen live und in Zusammenfassungen. ARD und ZDF haben zusammen 243 Stunden aus Paris berichtet. Die Live-Übertragungen der Olympischen Spiele aus Paris erfreuten sich bei beiden Sendern großer Beliebtheit. Im ZDF erreichten besonders die Wettkämpfe in der Leichtathletik, im Schwimmen, im Handball, im Basketball und im Frauen-Fußball Sehbeteiligungen von über sechs Millionen.

Die Online-Zahlen

Die ZDFmediathek hat in den Olympia-Wochen im Schnitt 8,62 Millionen Visits pro Tag erreicht. Betrachtet man nur die Tage, an denen die Spiele im ZDF übertragen wurden, werden im Schnitt 9,93 Millionen Visits pro Tag erzielt. Das sind 62 Prozent mehr als bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Das Online-Angebot »ZDF Nachrichten und Sport« erreicht im Schnitt 5,05 Millionen Visits pro Tag und an den Übertragungstagen im ZDF im Schnitt 6,21 Millionen Visits pro Tag. Im Vergleich zu Olympia in Tokio 2021 mit 3,01 Millionen Visits ist das eine Steigerung von 106 Prozent. Am 9. August 2024 wurde bei »ZDF Nachrichten und Sport« mit 7,09 Millionen Visits die vierthöchste Tagesnutzung im aufgelaufenen Jahr erzielt. Bis einschließlich 11. August 2024 erzielen die Abrufvideos insgesamt 16,29 Millionen Views – das bedeutet zwölf Prozent mehr als bei den Olympischen Spiele in Tokio 2021. Die Event-Livestreams erreichen insgesamt 77,79 Millionen Views mit einer Nutzungsdauer von 22,19 Millionen Stunden. Das ist eine Steigerung bei den Views von 190 Prozent gegenüber Tokio 2021.

Noch mehr sportliche Vielfalt: Paralympics im ZDF

Weitere sportliche Vielfalt folgt bereits 17 Tage nach Olympia: Bei den Paralympics in Paris treten 4.440 paralympische Athletinnen und Athleten in 22 Sportarten und 549 verschiedenen Wettbewerben an – ARD und ZDF berichten umfassend im TV und in bis zu vier Livestreams. Die Eröffnungsfeier der Sommer-Paralympics ist am Mittwoch, 28. August 2024, 20.15 Uhr, im ZDF zu erleben.