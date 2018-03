MCI eröffnet Büro im Raum München

Seit Anfang März 2018 ist MCI auch im Raum München mit einem eigenen Büro vertreten.

Studio Hamburg MCI, mit Hauptsitz in Hamburg und einer Niederlassung in Berlin Adlershof, hat nun auch ein Büro im Raum München eröffnet. Von dort betreut Johannes Warning nun die Kunden im Raum München und Süddeutschland insgesamt, sowie in Österreich. »Wir freuen uns, dafür mit Johannes Warning einen kundenorientierten, technisch versierten Mitarbeiter gewonnen zu haben.«

Im süddeutsche Raum hat MCI zahlreiche Kunden wie beispielsweise den BR, HSE24, Plazamedia, ProSiebenSat.1 im Raum München sowie den SWR in Baden-Baden, Mainz und Stuttgart. »Künftig wollen wir mit dem MCI-Portfolio mit Produkten von Ross, DTC oder Clear-Com noch näher am Kunden sein, um fortschrittliche Lösungen optimaler diskutieren zu können«, so Tim Grevenitz, Vertriebsleiter und Prokurist von MCI.

Das Büro am Rande von München bietet ausreichend Platz, um Equipment vorzuhalten und Installationen oder Demos vorbereiten zu können. »Für uns ein großartiger Schritt, da Johannes viel praktische Erfahrung und Knowhow mitbringt und top zu unserem jungen und engagierten Team passt«, so Grevenitz weiter.

Johannes Warning hatte zuletzt mit dem Hersteller Ross verschiedene Projekte mit dem Themenschwerpunkt »Smarte Regie« umgesetzt und ist bereits seit Jahren in der Branche etabliert.