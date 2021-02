Vantage eröffnet Niederlassung in Leipzig

Vantage Film aus Weiden eröffnete in Leipzig einen neuen Verleihstandort. Philipp Grimm leitet ihn.

Philipp Grimm verfügt bereits über langjährige Erfahrung und Expertise als Projektleiter im Kameraverleih.

Der neue Standort befindet sich unter einem Dach mit dem renommierten Filmgeräteverleih Maier Bros. GmbH. »Ein gemeinsamer Standort mit Maier Bros. bietet uns optimale Startbedingungen und Synergien. Kunden erhalten somit Kamera-, Licht- und Bühnentechnik quasi aus einer Hand«, so Philipp Grimm, Branch Manager Vantage Leipzig.

Andreas Teichner, COO der Vantage Film GmbH betont dabei die Wichtigkeit der Vernetzung des Standorts mit der Region: »Für uns war es entscheidend, für den neuen Standort jemanden zu finden, der in der Region fest verankert ist. Mit Philipp Grimm haben wir nun einen erfahrenen Kollegen an Bord, der sowohl regional als auch überregional bestens vernetzt ist.«

Mit der neuen Filiale in Leipzig bietet Vantage Kundenservice und Technikexpertise an einem attraktiven und wachstumsorientierten Filmstandort in Mitteldeutschland mit internationaler Ausstrahlung. Die regionale Nähe ermöglicht den unkomplizierten Austausch innerhalb der jungen und aktiven Filmszene Sachsens sowie die Verfügbarkeit eines umfangreichen Produktportfolios für lokale Filmdienstleister und anerkannte Produktionen.

Vantage Film ist ein Hersteller von High-End Filmobjektiven und -Tools und auch als Full-Service Verleiher von professionellem Film und Kamera Equipment international tätig. Die unter der Marke Hawk hergestellten Objektive sind weltweit bekannt und aufgrund ihres besonderen Bildcharakters in Verbindung mit hochqualitativer und präziser Fertigungstechnik bei DoPs sehr beliebt.

Über den Firmenhauptsitz in Weiden sowie Filialen in Berlin, Prag, Paris, Brüssel und Hawk Anamorphic in Los Angeles wurden in den vergangenen 27 Jahren zahllose hochkarätige, international bekannte Produktionen mit Equipment ausgestattet. Darunter Projekte wie etwa Star Wars: Episode I, The Wolf of Wall Street, Bridge of Spies, Jojo Rabbit oder Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Zahlreiche von Vantage Film ausgerüstete und mit Hawk Objektiven gedrehte Spielfilme konnten internationale Preise gewinnen, darunter auch mehrfach den weltweit wichtigsten Filmpreis, den Oscar.

Vantage Film gehört zu den innovationsfreudigsten Unternehmen in der Filmbranche. Hauseigene Entwicklungen sind mit Patenten und Markenzeichen geschützt und Resultate des über Jahrzehnte gewachsenen Know-how in der Filmindustrie.