Einsteiger-Drohne DJI Neo

Die handflächengroße Neo ist die bisher leichteste und kompakteste Drohne von DJI und benötigt keine Fernsteuerung.

DJI stellt die DJI Neo vor, die mit nur 135 g die bisher leichteste und kompakteste Drohne des Unternehmens ist. Die Drohne lässt sich komplett ohne Fernsteuerung fliegen, auf der Handfläche starten und landen, verfügt über KI-Motivverfolgung, QuickShots und bietet ultra-stabilisierte 4K-Videos mit einer Flugzeit von bis zu 18 Minuten. Egal, ob drinnen oder draußen geflogen wird, der Rundumschutz für Propeller sorgt für die größtmögliche Sicherheit.

Mit einem Tastendruck in die Luft

Durch Drücken der Modustaste der Drohne und Auswahl des gewünschten Aufnahmemodus erledigt Neo automatisch den Rest ganz ohne Fernsteuerung. Nachdem die Drohne entweder 12-Megapixel-Fotos mit ihrem 1/2-Zoll-Bildsensor aufgenommen oder mithilfe der leistungsstarken Stabilisierungsalgorithmen von DJI stabilisierte 4K UHD-Videos direkt aus der Kamera mit 4K/30fps produziert hat, kehrt sie zur Hand des Anwenders oder der Anwenderin zurück.

Geschichten mit KI-Motivverfolgung erzählen

Die KI-Algorithmen von Neo wurden entwickelt, um dem Motiv zu folgen. Ob beim Radfahren, Skateboarden oder Wandern – so entstehen spannende Verfolgungsaufnahmen.

Für zusätzliche Kreativität sorgt die Funktion QuickShots von Neo mit sechs intelligenten Aufnahmemodi, die eine Reihe von unterschiedlichen Aufnahmewinkeln bieten.

Dronie: Die Drohne fliegt rückwärts und steigt auf, wobei die Kamera auf das Motiv gerichtet ist und eine Videoaufnahme macht.

Kreisen: Die Drohne umkreist das Motiv.

Rocket: Die Drohne steigt auf, während die Kamera nach unten gerichtet ist.

Spotlight: Die Drohne dreht sich, während das Zielobjekt im Bild bleibt.

Helix: Die Drohne steigt auf und umkreist das Motiv.

Boomerang: Die Drohne fliegt in einer ovalen Flugbahn um das Motiv herum, wobei es beim Wegfliegen vom Startpunkt aufsteigt und beim Zurückfliegen absteigt. Der Startpunkt des Fluggeräts bildet ein Ende der langen Achse des Ovals, während das andere Ende auf der dem Startpunkt gegenüberliegenden Seite des Motivs liegt.

Individuelle Steuerung

Die DJI Neo wurde so konzipiert, dass sie ohne zusätzliche Fernsteuerung bedient werden kann. Sie kann jedoch auch mit der DJI Fly App, Fernsteuerungen, RC Motion, DJI Goggles, FPV Fernsteuerung gekoppelt und sogar per Sprachsteuerung gesteuert werden.

Über eine Wi-Fi-Verbindung zu Smartphones lässt sich Neo über virtuelle Joysticks auf der Benutzeroberfläche der DJI Fly App mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern steuern. Die App ermöglicht es auch, den Verfolgungswinkel und die Entfernung einzustellen, was mehr Flexibilität bei Aufnahmen aus der Ferne oder der Nähe bietet.

In Kombination mit DJI RC-N3 kann DJI Neo eine maximale Videoübertragungsdistanz von 10 Kilometern erreichen und bietet die Möglichkeit, die Kamera flexibel mit herkömmlichen RC Steuerknüppeln zu bedienen, um Aufnahmen auf professionellem Niveau zu machen.

Stabilisierung ist Standard

DJI Neo ist mit einem einachsigen mechanischen Gimbal ausgestattet und kann hohe Geschwindigkeiten oder Flüge mit vielen Manövern sowie Windstärken bis zu Stufe 4 bewältigen. Kombiniert mit der RockSteady oder HorizonBalancing Stabilisierung wird das Verwackeln des Gesamtbildes deutlich reduziert und die Horizontneigung innerhalb von ±45° korrigiert. Dadurch entstehen gleichmäßige und stabile Aufnahmen, die sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen klar bleiben.

Mithilfe eines Positionierungssystems mit Infrarot- und Monokularsicht kann DJI Neo stabil in der Luft schweben und bleibt selbst bei Windstärken bis zu Stufe 4 stabil. Außerdem unterstützt sie die automatische Rückkehr (RTH) für einen komfortablen, sorgenfreien Betrieb.

Inhalte im Alltag leicht festhalten

Mit 22 GB internem Speicher kann die Neo bis zu 40 Minuten Videomaterial in 4K/30fps oder 55 Minuten Videomaterial in 1080p/60fps speichern. Einmal gesichert, sind keine zusätzlichen Datenkabel für die Übertragung der Aufnahmen erforderlich. Die Verbindung mit einem Handy über Wi-Fi überträgt die Aufnahmen schnell in die DJI Fly App und ermöglicht eine reibungslose Nachbearbeitung und Freigabe.

Audio kann auch einfach aufgenommen werden, indem man Neo mit einem Smartphone verbindet. Ein einfaches Antippen der Audio-Aufnahmetaste in der DJI Fly App startet die Aufnahme über das Mikrofon des Smartphones. Für diejenigen, die eine erhöhte Audioqualität wünschen, kann das DJI Mic 2 über eine Bluetooth-Verbindung verwendet werden. Die App unterdrückt automatisch Propellergeräusche und fügt die Tonspur mit dem Filmmaterial zusammen, sodass auch bei Vlogs aus niedrigen Winkeln ein klarer Ton gewährleistet ist.

Die DJI Fly App bietet eine große Auswahl an Vorlagen, Sound- und Bildeffekten für eine schnelle und einfache Bearbeitung. Videos lassen sich effizient erstellen und teilen, ohne dass das Bearbeitungsmaterial heruntergeladen werden muss, wodurch Speicherplatz auf dem Handy gespart wird.

Die Aufladung erfolgt direkt über ein Typ-C-Datenkabel mit einer Stromquelle. Außerdem kann die Zweiwege-Ladestation von DJI Neo drei Akkus gleichzeitig aufladen1, was sowohl die Ladegeschwindigkeit als auch die Effizienz erhöht.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Neo kann unter store.dji.com und bei autorisierten Handelspartnern in folgenden Konfigurationen bestellt werden:

DJI Neo: 199 €

DJI Neo Fly More Combo: 349 €