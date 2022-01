MCI integriert Studio Hamburg IT-Services

Zum 1. Januar 2022 wurde die Studio Hamburg IT-Services in die Studio Hamburg MCI GmbH integriert.

Damit sieht sich MCI in puncto IT-Know-how verstärkt — wichtig, weil auch im Bereich Mediensysteme und Infrastrukturen der IT-Bereich weiterhin stark anwächst.

Die bisher separat operierende Division Studio Hamburg IT-Services war mit ihren knapp 20 Mitarbeitern bisher schon für die störungsfreie Funktionsweise der gesamten IT der Studio Hamburg Gruppe in Hamburg, Berlin, Lüneburg und Köln verantwortlich. Zu den Aufgaben gehörten — und gehören auch weiterhin — der Betrieb und die Administration des internen Rechenzentrums mit über 100 Servern, der Ausbau der Netzwerkinfrastruktur, die Datensicherheit der gesamten Systeme, das Management der über 700 Notebooks und PCs innerhalb des Studio Hamburg Konzerns inklusive 1st-, 2nd- und 3rd-Level-Helpdesk, das Application- und Lizenzmanagement sowie Prozessmanagement, -optimierung und -digitalisierung.

Dietmar Schuldt, Leiter Studio Hamburg IT-Services: »Durch den Zusammenschluss mit MCI machen wir unsere Services einem breiteren Kundenkreis zugänglich und können durch unsere Erfahrungen gleichermaßen MCI als Service-Provider für IT-basierte Mediensysteme bei der Planung, Montage, Inbetriebnahme und dem Support von IT-lastigen Medien- und Broadcast-Lösungen unterstützen.«

Die zunehmende Nachfrage bei Themen wie vernetzte Produktionen und Arbeitswelten, IP-Infrastrukturen im Broadcast-Umfeld, Cloud-Streaming, Unified-Communication- und Collaboration-Lösungen sowie der Wandel von SDI- zu IT-Infrastrukturen führten in den vergangenen Jahren zu einer stärkeren Fokussierung auf IT-Skills in Verbindung mit Medientechnik-Services. Mit dem Zusammenschluss von MCI und den Studio Hamburg IT-Services reagiert die Studio Hamburg Gruppe auf diese verstärkte Nachfrage.

Max Below, Geschäftsführer Studio Hamburg MCI: »Durch die steigenden Anforderungen im Bereich IT-basierter Mediensysteme ist dieser Zusammenschluss ein Schritt in Richtung Zukunft der Medienbranche. Durch die jahrelange Erfahrung der IT-Mitarbeiter in einem dynamischen Umfeld, wie der Studio Hamburg Gruppe, und das vorhandene, schon lang erprobte und etablierte Ticketsystem erwarten wir starke Synergien im Bereich der IT-Services und des Supports für unsere Kundinnen und Kunden und deren digitale Systeme.«

Der Boost von IT-Know-how im Portfolio von MCI stellt aus Sicht des Unternehmens die Weichen für zukünftige Herausforderungen im Medienumfeld. »Mein Team und ich freuen uns auf die neuen spannenden Aufgaben und die gemeinsamen Projekte mit den Kollegen von MCI«, so Dietmar Schuldt abschließend.