Canon präsentiert EOS C80

Die neueste Canon Cinema-Kamera bietet einen 6K Vollformat BSI Stacked Sensor und kann intern 6K 30p Raw aufzeichnen.

Canon kündigt die Cinema-Kamera EOS C80 mit RF-Bajonett an. Die EOS C80 knüpft an die erfolgreiche EOS R5 C und EOS C70 an, Letztere soll es auch weiterhin geben.

EOS C80

Die EOS C80 ist die zweite EOS Cinema-Kamera von Canon, die über einen Backside Illuminated (BSI) stacked CMOS-Sensor verfügt. Dieser wurde erstmals mit der EOS C400 Anfang des Jahres vorgestellt. Dieser Sensor ermöglicht 6K-Vollformataufnahmen mit einem Dynamikumfang von 16 Belichtungsstufen. Er überzeugt mit hoher Empfindlichkeit bei minimalem Rauschen, so Canon.

Das Triple Base ISO mit 800, 3.200 und 12.8001 der Canon EOS C80 ermöglicht eine mühelose Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse. In jeder Umgebung wird damit eine sehr gute Bildqualität erzielt.

Für mehr Flexibilität sorgt ein intelligenter Automatik-Modus, der nahtlos zwischen diesen nativen ISO-Stufen umschaltet. Hiervon profitieren dynamische Szenen, wie z.B. bei Nachrichtensendungen oder Live-Sportveranstaltungen.

Die EOS C80 ist mit der bekannten Canon Dual Pixel CMOS AF II Technologie ausgestattet, die jetzt mit fortschrittlichen Autofokus-Funktionen erweitert wurde, um eine unvergleichliche Präzision und Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten. Mit der reaktionsschnellen Gesichts-, Augen- und Kopfverfolgung sowie einer neu entwickelten Körper- und Tierverfolgung bleibt das Motiv stets im Fokus.

Design und Anschlüsse

Die EOS C80 greift die kompakte und vertraute Form der EOS C70 auf, wurde aber an einigen Stellen verbessert. Dies bewährt sich besonders beim handgeführten Einsatz oder bei der Montage an Gimbals und Drohnen. Der neu gestaltete und abnehmbare obere Griff sorgt für mehr Komfort, während ein neuer Multifunktions-Zubehörschuh die Auswahl an kompatiblem Audiozubehör erweitert. Darüber hinaus verfügt die Kamera über ein helleres LC-Display, das eine bessere Sichtbarkeit bei der Verwendung im Freien bietet. Durch das verbesserte Design liegt der Joystick jetzt näher am Daumen und erleichtert damit die Bedienung.

Die EOS C80 ist die neueste Kamera des Cinema EOS Systems, die den Canon PL-RF-Adapter unterstützt. Diese Innovation eröffnet eine Welt der kreativen Möglichkeiten. Filmemacher haben Zugang zum umfangreichen Angebot von Objektiven mit dem PL-Industriestandard, einschließlich der Unterstützung von Cooke /i Technology Metadaten.

Für eine Dateiübertragung, Fernsteuerung der Kamera, IP-Streaming und eine optimierte Zusammenarbeit am Set sorgen das integrierte WLAN- und die Ethernet-Konnektivität.

Die Erfassung und Ausgabe von Objektiv-Metadaten und Verzeichnungsdaten erfolgt in Echtzeit und ermöglicht Workflow-Effizienz und kreative Steuerung für VFX und virtuelle Produktionen. Die integrierten VR-Funktionen wurden für die Verwendung des Canon RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye Objektivs optimiert, mit dem ein realistisches Filmerlebnis ermöglicht wird.

Aufzeichnungsformate

Die neue Cine-Kamera verfügt über eine Reihe professioneller Aufzeichnungsformate und hohe Bildraten.

Sie unterstützt 12 Bit Cinema RAW Light mit bis zu 6K 30p und bietet zudem neue MP4-Videoformate wie XF-AVC S und XF-HEVC S. Diese Optionen liefern 4K 4:2:2 10 Bit Bildqualität mit Oversampling bei überschaubaren Dateigrößen und optimieren so die Workflows von der Aufzeichnung bis zur Postproduktion. Alle Aufnahmeformate profitieren von den detaillierten Metadaten und strukturierten Dateinamen, die eine nahtlose Organisation und effiziente Bearbeitung gewährleisten.

Das EOS C80-Gehäuse soll einen UVP von 5.899,00€ inkl. MwSt. haben und voraussichtlich ab November 2024 verfügbar werden.