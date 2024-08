Produktionsbericht: Olympia in Paris

Die Olympischen Spiele in Paris waren ein Fest und begeisterten Millionen Zuschauer weltweit.

Schon lange nicht mehr war es so gut gelungen, olympische Wettbewerbe ins Stadtbild zu integrieren, vorhandene Veranstaltungsorte und Sehenswürdigkeiten zu nutzen und perfekt zu inszenieren. Ganz Paris war Olympia – und das konnte man auch den Fernsehbildern anmerken, die ARD und ZDF produziert haben.

ARD und ZDF arbeiteten bei der Berichterstattung aus Paris wie schon bei etlichen anderen Großveranstaltungen zuvor zusammen.

Eckdaten

Der NDR als Federführer setzte gemeinsam mit dem ZDF auf ein dezentrales Produktionskonzept.

Felix Ruhberg, Technischer Leiter beim NDR, erläutert: »Die Produktionsweise der Olympischen Spiele in Paris orientierte sich daran, wie wir vor drei Jahren in Tokio gearbeitet haben«. Das heißt in Kurzform: Die Sender waren mit kleinerer Präsenz im IBC nahe Paris vertreten, betrieben ein gemeinsames Studio mitten in Paris und nutzten das National Broadcast Center in Mainz als zentralen Hub für Regien, Schnitt und mehr.

Im gemeinsam mit dem ZDF betriebenen NBC (National Broadcasting Center) befanden sich die TV- und Livestreaming-Regie, der Newsroom, die Social-Media-Redaktion sowie die Postproduktion. In Köln wurden die Inhalte für sportschau.de, Sportschau-App und ARD Mediathek gesteuert. Die Audiodeskription des TV-Programms als barrierefreies Angebot wurde ebenso wie »Sportschau live – Die Olympischen Spiele« für die ARD Audiothek in Hamburg produziert. Ein crossmedialer ARD-Autor reiste sogar nach Tahiti in den Südpazifik.

»Technisch war Olympia eine Mammut-Aufgabe, die wir Hand in Hand mit dem ZDF gemeistert haben – indem wir im National Broadcasting Center in Mainz wertvolle Synergien geschaffen haben«, sagt NDR Intendant Joachim Knuth und betont so die Wichtigkeit der engen Zusammenarbeit insbesondere auf produktioneller Ebene mit dem ZDF.

Fakten zu Olympia

Die Olympischen Spiele hatten insgesamt 35 Austragungsorte.

Viele davon befanden sich an einer der vielen Sehenswürdigkeiten. Es gab aber auch Wettbewerbe, die in anderen Städten ausgetragen wurden, etwa Fußball in Marseille, Lyon und Bordeaux oder das Surfen auf Tahiti.

In 329 Wettbewerben traten rund 10.500 Athletinnen und Athleten in 32 Sportarten an und kämpften um die Medaillen.

