LiveU erweitert IP-Satelliten- und Mobilfunkservice

LiveU plant seinen hybriden IP-Satelliten-Service, der die HEVC Bonding-Technologie unterstützt, weiter auszubauen. Auf Basis von Eutelsats KA-SAT erlaubt die neue Übertragungslösung, sowohl Satelliten- als auch Mobilfunkverbindungen nahtlos zu nutzen.

Dabei werden die Abrechnungsstruktur wie auch die Workflows noch schlanker gestaltet: LiveU wird seinen Kunden in Europa künftig Übertragungszeit für Ka-Satelliten in Kombination mit seinen bestehenden Datenpaketen für Mobilfunk-Roaming bieten. Dank der hybriden Lösung brauchen Anwender nicht mehr manuell festlegen, welches Netzwerk für die Übertragung genutzt werden soll. Die Verbindungswahl wird automatisch getroffen, basierend auf einer Kombination der beiden Kriterien Signalstärke und Kosteneffizienz. LiveU wird dafür mit Eutelsat zusammenarbeiten, dessen KA-SAT Satelliten-Reichweite Europa und Teile von Nordafrika abdeckt.

Die Kollaboration setzt auf den NewsSpotter, das technologisch moderne Satellite News Gathering (SNG) Produkt von Eutelsat. Es wurde entwickelt, um der gestiegenen Nachfrage nach Rich-Media-Übertragungen direkt vom Produktionsort gerecht zu werden. Der effiziente NewsSpotter arbeitet mit kompakten Satelliten-Terminals. Als innovatives Produkt ermöglicht er eine native, bidirektionale IP-Verbindung und fügt sich nahtlos in bestehende Produktionsabläufe im Nachrichtenbereich sowie in Media-Content-Management-Workflows ein. Die auf Ka-Band basierenden NewsSpotter Terminals sind kompakt und portabel, so dass sie problemlos in einen Rucksack passen oder auf einem kleinen Fahrzeug montiert werden können.

Nutzer der LiveU Übertragungseinheit LU600 HEVC können nun auf eine Satelliten-Verbindung zurückgreifen, wann immer sie es wünschen. Der Komplettservice bietet diverse Vorteile, so wird der Support von einem zentralen Ansprechpartner geleistet und auch nur eine einzige Rechnung ausgestellt. Es sind verschiedene Service-Pakete verfügbar.

Zion Eilam, der regionale Vertriebsleiter (EMEA) von LiveU, sagt: »Mit diesem integrierten Service-Angebot bringen wir das Beste der zwei Verbindungswelten über die marktführenden Anbieter zusammen. Für uns war es besonders wichtig, den neuen Service so nahtlos und einfach wie möglich für unsere Kunden zu gestalten – so dass sie sich voll und ganz darauf konzentrieren können, hochwertigen Live-Content zu produzieren und an ihre Zuschauer zu liefern. Die Partnerschaft mit Eutelsat macht genau das möglich und vervollständigt unseren bestehenden hybriden Satelliten-Service.«

»Der Übertragungsmarkt, besonders im Nachrichtenbereich, hat sich in den vergangenen Jahren ohne Frage stark gewandelt. Besondere Aufmerksamkeit gilt immer mehr der Schnelligkeit sowie der Mobilität – und das zu fairen Preisen. Mit dem NewsSpotter haben wir eine Antwort auf diese Marktbedürfnisse geliefert. Die Kooperation mit LiveU stellt nun den nächsten logischen Schritt dar«, sagt Gerry O’Sullivan, Executive Vice President für Global TV and Video bei Eutelsat.