LiveU präsentiert LiveU Studio

LiveU Studio ist eine cloudbasierte Live-Produktionsplattform für IP-Videos mit integrierter LRT-Unterstützung.

Das IP-Videounternehmen LiveU hat den Launch von LiveU Studio bekannt gegeben. Als erste cloudbasierte Produktionsumgebung für Live-IP-Videos unterstützt das LiveU Studio von Haus aus das LRT (LiveU Reliable Transport) Protokoll. LiveU Studio ist eine vollständig skalierbare SaaS-Lösung, mit der sich auf einfache Weise professionelle Live-Inhalte für eine Vielzahl von digitalen Medienkanälen erstellen und verbreiten lassen. Der Cloud-Dienst ist mit diversen IP-Videoprotokollen kompatibel und ermöglicht die Bild- und Audiomischung in Echtzeit, die Grafikbearbeitung, das Zuschalten von Remote-Gästen sowie die Übertragung per Mausklick an bis zu 30 verschiedene digitale Destinationen gleichzeitig.

Die LiveU Studio-Lösung verfolgt einen weltweit neuartigen Ansatz für die Produktion von Live-Inhalten. Als erste Lösung ihrer Art nutzt sie das LRT-Protokoll, um maximale Qualität und geringer Latenz über den gesamten Workflow hinweg sicherzustellen – von der Signaleinspeisung vom Drehort über die Remote-Regie bis hin zur Übertragung zu Digitalkanälen.

LiveU Studio bietet Videoproduzenten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Er versetzt sie in die Lage, die stetig wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Live-Inhalten zu befriedigen, während sie ihre vorhandenen Ressourcen nutzen und so das Budget schonen. Mittels einer intuitiven Benutzeroberfläche können sie Live-Sendungen einfach über den Browser erstellen, bearbeiten und verbreiten. Dadurch lassen sich mehrere Einnahmequellen erschließen. So können Kameraaufnahmen, die bislang nur in das Hauptprogramm eingeflossen sind, für sekundäre Inhalte weiterverwertet werden und das auf kostengünstige und flexible Art und Weise. Da LiveU Studio in der Cloud angesiedelt ist, können Teams gleichzeitig von mehreren Orten weltweit an einem Projekten zusammenarbeiten. Das hilft ihnen, ihre Produktions-Workflows zu skalieren und mehr Inhalte zu produzieren.

Einer der ersten Anwender von LiveU Studio ist Jeffery Zotz, leitender Ingenieur bei KAUZ-TV, einer Tochtergesellschaft von CBS. Er sagt: »Das Studio hebt den LiveU-Workflow auf das nächste Level. Es macht es einfach, noch mehr Inhalten für Live-Sendungen und Live-Streams zu aktuellen Nachrichtenereignissen oder Eilmeldungen zu produzieren.«

LiveU Studio basiert auf der Plattform easylive.io, die 2022 von LiveU übernommen wurde. Nutzer können ihre Live-Feeds von jedem LiveU-Gerät direkt in das LiveU Studio einspeisen, ohne dass hierfür ein spezieller Decoder benötigt wird. Dabei ist das LiveU Studio als technologieoffene Plattform konzipiert. Andere Protokolle und Encoding-Lösungen werden ebenfalls unterstützt.

Philippe Laurent, VP Produkt und Production Services bei LiveU (zuvor CEO und Mitbegründer von easylive.io), erklärt: »Das Publikum wird immer fragmentierter und der einzelne Nutzer hat heute immer mehr Wahlmöglichkeiten, welche Inhalte er wo und wann sehen möchte. Gerade auch im Sport-Bereich werden sekundäre Inhalte heute auch in wirtschaftlicher Hinsicht immer bedeutsamer. Wer seine Fans mit spannenden Videos begeistert und bindet, kann sich auch leichter Einnahmen über Sponsoringverträge und andere Monetarisierungsoptionen sichern. Das gilt insbesondere auch für Sportteams der zweiten und dritten Liga. Aber auch in anderen Branchen ist es erfolgskritisch, die Zuschauerzahlen mit wirkungsvollen Inhalten zu erhöhen. Mit unserer Studio-Lösung können Nutzer mit weniger Aufwand, Zeit und Kosten noch mehr Content produzieren, ohne neue Technik am Drehort installieren zu müssen. Sie sind vom ersten Tag an sendebereit und verfügen über vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten.«

Gideon Gilboa, Chief Product Officer bei LiveU, fügte hinzu: »Das LiveU EcoSystem ermöglichte es schon in der Vergangenheit, Drittanbieter-Tools in den Cloud-Produktions-Workflows zu integrieren. Mit dem LiveU Studio umfasst unser EcoSystem nun auch proprietäre Cloud-Produktionsmöglichkeiten.«

Laurent fasst zusammen: »LiveU Studio wurde entwickelt, um die Live-Produktion zu vereinfachen. So können zum Beispiel Remote-Gäste in hoher Qualität zu Live-Sendungen hinzugeschalten werden, ohne dass sie hierfür eine App herunterladen müssen oder besondere Technik nötig ist. Auch die Distribution der Inhalte ist spielend einfach.«