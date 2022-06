Volleyball World kooperiert mit LiveU. Im Jahr 2022 sollen globale Beachvolleyball-Turniere kosteneffizient übertragen werden.

Trotz weltweiter Verbreitung wird Volleyball unterschiedlich wahrgenommen: Im deutschsprachigen Raum gilt dieser Sport eher als Randsportart, aber schon im Nachbarland Polen spielt Volleyball etwa auch in den Medien eine viel größere Rolle. Weltweit gilt Volleyball laut einer Meldung von Volleyball World und LiveU als viertmeistgesehene Sportart. Weltweit soll es 800 Millionen Aktive geben, die Volleyball oder seine Unterart Beachvolleyball mindestens einmal pro Woche spielen.

Volleyball World will das Interesse an diesem Sport weiter durch digitale und Live-Events vorantreiben und hat vor kurzem sein erstes eigenes Beachvolleyball-Turnier der Saison in Mexiko abgeschlossen.

LiveU lieferte einen vollständig verwalteten, durchgängigen IP-Distributionsservice mit LiveU Matrix und LiveU Multi-Cam LU800 Feldeinheiten.

LiveU Matrix ist eine Cloud-Videolösung der nächsten Generation, die es Anwendern ermöglicht, qualitativ hochwertige Live-Feeds mit niedriger Latenz mit Sendern und anderen Akteuren rund um den Globus zu teilen und zu empfangen — innerhalb oder außerhalb der eigenen Organisation.

Roy Hasson, Director of Solutions Sales bei LiveU, sagt: »Wir haben eine End-to-End-Lösung geliefert, die die Feeds von den Veranstaltungsorten an die verschiedenen Teilnehmer in der ganzen Welt liefert. Wir haben diese über Matrix bereitgestellt und geroutet und dabei LRT sowie SRT auf der Ausgangsseite verwendet. Wir haben auch eine Lösung für die Fernkommentierung, Spalk, integriert, die einen völlig reibungslosen IP-Workflow ermöglichte und gleichzeitig eine hohe Qualität und eine sehr geringe Verzögerung von der Kamera bis zum Taker sicherstellte. Diese Art der Bereitstellung ermöglicht unseren Kunden eine erhebliche Kostenreduzierung und Flexibilität im Vergleich zu den zuvor verwendeten traditionellen Methoden. Dies war das erste Projekt dieser Art in dieser Größenordnung für ein Sportereignis, und es gab eine großartige Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Parteien.«

LiveU setzte LU800s als Multikamera-Encoder vor Ort ein, die sowohl über LAN als auch über WiFi verbunden sind, mit einer Mobilfunkverbindung als Backup. Die Technologie des Unternehmens kann zwischen diesen Netzwerken umschalten und bietet eine enorme, nahtlose Ausfallsicherheit. »Mit LiveU haben Sie zwei in einem: die Haupt- und die Backup-Lösung über alternative Netzwerkverbindungen. Dies ist zusätzlich zu der Redundanz, die durch die Verwendung eines zweiten LU800-Encoders gegeben ist«, ergänzt Hasson.

Finn Taylor, CEO von Volleyball World, betont, wie sich Aussehen und Atmosphäre eines jeden Wettbewerbs wöchentlich ändern können: »Mit der Hilfe und Unterstützung von LiveU wurde viel Arbeit geleistet, um die Präsentation des Events zu festigen und Konsistenz für diejenigen zu gewährleisten, die die Übertragung zu Hause verfolgen.«

Nils Sørensen, VP Broadcast NENT Sports, sagt: »Als einer der Übertragenden dieses mexikanischen Beachvolleyball-Turniers war es sehr einfach, Matrix zu nutzen. Es bietet eine sehr klare Schnittstelle und mühelose IP-Konnektivität. Wir waren sehr beeindruckt und sehen darin eine wichtige und kostengünstige Möglichkeit, in Zukunft Inhalte zu empfangen und zu senden.«

Zur Zusammenarbeit mit Volleyball World sagt Hasson, es sei für LiveU klar, »dass die Erhöhung der Flexibilität und der Dynamik ihrer Berichterstattung über das ganze Jahr eines der Ziele war, das sie mit diesem Workflow erreichen können, ohne dass es eine große logistische Aufgabe wird.«

Motasem El Bawab, Head of Digital, Volleyball World, sagt: »Wir wollten von Anfang an, dass die Beach Pro Tour ein durchgängiges digitales Produkt für die Fans und unsere Stakeholder wird, indem wir LiveU und seinen vollständig verwalteten Service nutzen. Diejenigen, die im Sportbereich tätig sind, kennen die enorme Komplexität und die Auswirkungen der traditionellen Vertriebsmethoden. LiveU hat dies für uns enorm vereinfacht.«

»Die Veranstaltung lief von Anfang bis Ende genau so ab, wie sie hätte ablaufen sollen. Ganz zu schweigen von den beträchtlichen Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Vertriebsmethoden. Wir sind sehr beeindruckt von LiveU und wollen unsere Architektur und unser Angebot auf weitere Veranstaltungen ausweiten.«