LiveU kündigt neue 5G-Videoübertragungslösung an

LiveU kündigt mit der LU300S eine native 5G-Videoübertragungslösung für die dynamische Live-Berichterstattung von unterwegs an.

Mit dem kompakten HDR-Gerät können Produzenten und Sendeanstalten globale wie lokale Ereignisse zuverlässig abdecken. Ausgestattet mit der neuesten Bonded-Encoding-Technologie überträgt LiveU LU300S zuverlässig bis zu 4K 10-Bit HDR-Videos in hoher Qualität über 5G-Netzwerke.

In der schnelllebigen Produktionsbranche sind Zuverlässigkeit und Flexibilität entscheidende Faktoren bei der Übertragung von Live-Events. Basierend auf der bewährten LRT (LiveU Reliable Transport)-Technologie von LiveU bietet die LU300S Live-Videostreams in Sendequalität mit Unterstützung für bis zu sechs IP-Verbindungen, darunter vier 5G/4G-Mobilfunkverbindungen, WiFi und LAN. Auf diese Weise profitieren Kunden selbst in Gebieten mit geringer Mobilfunkabdeckung von ausfallsicheren Übertragungen, so der Hersteller.

Durch die geringe Größe der LU300S (Gewicht: knapp über 900 g), der einfachen Bedienung und der verschiedenen Trageoptionen (Kamerahalterung, Schultertragegurt und Gürteltasche) können Produzenten ihre Ressourcen flexibel einsetzen. Mitarbeiter vor Ort können sich so ganz auf die Story konzentrieren und erhalten die bestmöglichen Resultate bei der Berichterstattung. Dank der einfachen Einrichtung kann die LU300S sowohl per Remote vom Kontrollzentrum im Studio sowie auch von den Mitarbeitern vor Ort über die intuitive Bedienfläche des Geräts als Teil eines kosteneffektiven REMI-Workflows verwaltet werden. Die neue LU300S verfügt über ein robustes Design mit allem, was für einen Live-Einsatz erforderlich ist.

Samuel Wasserman, CEO und Mitbegründer von LiveU, sagte hierzu: »Einmal mehr verwandelt LiveU technologische Innovation in eine kleine Übertragungslösung. Wir haben miterlebt, wie die Flexibilität der LU300 es unseren Kunden ermöglicht hat, die Begeisterung der Zuschauer für eine Vielzahl von Sport-, Unterhaltungs- und anderen Live-Events zu erhöhen. Der brandneue LU300S liefert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen 5G, 4K 10 Bit HDR-Videoqualität und HEVC-Codierung für noch anspruchsvollere Produktionen. Mit integrierter 5G-Unterstützung bietet das Gerät die höchste Bandbreite bei einer extrem niedrigen Latenz. Die beliebteste mobile Übertragungseinheit der Branche, unsere LU300, hat sich bereits in extremen Anwendungsfällen auf der ganzen Welt bewährt, wie z. B. im Motorsport und bei der Brandbekämpfung aus der Luft. Nun freuen wir uns auf die unglaublichen neuen Möglichkeiten, die sich mit dem LU300S eröffnen.«

Die LU300S ermöglicht umfangreiche Video- und Audioproduktionen und bietet bis zu 4Kp60 10 Bit HDR-Übertragung über 12G-SDI oder HDMI für optimale Farbtiefe und -fülle sowie bis zu acht Audiokanäle. Die Übertragungsqualität wird dabei mit bis zu 30Mbps den Ansprüchen von 4K-Produktionen ebenfalls gerecht.