News: Kurz und knackig

Auf der Flucht vor dem Brexit hat der Pay-Anbieter von Streamingdiensten DAZN eine Lizenzierung bei der MABB in Deutschland beantragt. Discovery hat sich mit 16 Programmen, darunter TLC und Eurosport, in den Niederlanden lizenzieren lassen, die Europa-Zentrale mit 1.000 Mitarbeitern bleibe in London. Auch Viacom hat seine Kanäle für Dänemark und Frankreich in den Niederlanden lizenzieren lassen. Die BBC, Warner und Sony Pictures sind auf der Suche nach Zulassungen für ihre TV-Aktivitäten außerhalb Englands.