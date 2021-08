News: Kurz und knackig – KW 34/2021

Vor 60 Jahren zeigte Loewe auf der Funkausstellung (25.8. bis 3.9.1961; erstmals wieder in Berlin) den Optacord 500. Das »erste in Deutschland entwickelte Bildaufzeichnungsgerät« (Entwickler Haas im SFB-TV) zeichnete auf 2 Zollband mit 19 cm/s und in der Höhe versetztem Bandlauf in Schrägspur ein Halbbild je Spur auf. Im Profibereich war der VRX-1000 von Ampex etabliert. Erst ab Mitte der 70er rollte JVC den Heimmarkt mit kluger Vermarktung und Lizenzierung von VHS auf.