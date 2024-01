News: Kurz und knackig – KW 1/2024

Der Jugendkanal des Evangeliumsrundfunks stieg nach Hamburg auch in Südhessen aus DAB+ aus. Terrestrisch wird noch in Berlin/Brandenburg (DAB+) und am Studioort Wetzlar (UKW) gesendet. In Südhessen gibt es dadurch Platz für alle vier nichtkommerziellen Radios, die das bisherige Timesharing aufgeben konnten.