Kinobilanz 2018: Europaweit gemischtprächtig

Europaweit ist der Kinobesuch zwar nach dem Rekordjahr 2017 um 3,3 Prozent rückläufig. Die Zuschauerzahlen lagen aber im vierten Jahr in Folge bei über 1,25 Mrd. Besuchern. Diese vorläufigen Zahlen gab der europäische Kinoverband UNIC bekannt. Auch in den EU-Ländern war der Kinobesuch rückläufig.

Kinobesuch und Box Office wurden hauptsächlich von internationalen Titeln getrieben, die sich auch in den deutschen Kinos nach vorne gedrängt hatten. UNIC nennt u.a. »Avengers: Infinity War«, »Bohemian Rhapsody«, »The Incredibles 2« und »Mamma Mia! Here We Go Again«. Letztlich mitverantwortlich für den negativen Besuchstrend macht UNIC den extrem warmen Sommer und die Fußball-WM, auch wenn beides sich von Land zu Land unterschiedlich ausgewirkt haben mag.

Außerordentlichen Erfolg verzeichnete Rumänien: 14,5 Mio. Kinogänger und ein Umsatzplus von 12,5 Prozent bedeuten eine Vervierfachung in den letzten zehn Jahren. Positives wird auch aus Großbritannien (177 Mio. Tickets, bestes Ergebnis seit 1970!) und Polen (60 Mio., plus 5,5 Prozent) gemeldet. In der Türkei wurden wie 2017 mehr als 70 Mio. Tickets verkauft und der Marktanteil einheimischer Produktionen liegt bei sensationellen 62,9 Prozent – die von den Top5 der Jahrescharts mit bestritten werden. Auch beim Publikum in Dänemark, Litauen, Luxemburg, Polen, Russland und Serbien erreichten nationale Produktionen die höchste Gunst. Weitere positive Meldungen kommen auch aus Skandinavien sowie aus Osteuropa, wo Tschechien (plus 7,3 Prozent) und Serbien (plus 18 Prozent) zu den Gewinnern nach Besucherzahlen gehören.

Nicht nur aus Deutschland (minus 13,9 Prozent Besucher), sondern auch in den anderen deutschsprachigen Territorien (Österreich minus 11,4 Prozent; Schweiz minus 12,9 Prozent) und aus Italien (minus 6,9 Prozent sowie Griechenland (minus 5,9 Prozent) werden rückläufige Zuschauerzahlen gemeldet – und damit verbunden auch ein Rückgang beim Box Office.

Die Pressemitteilung von UNIC enthält einen Statistik-Teil mit den Besucherzahlen und den TOP 5 der Kinocharts in zahlreichen Ländern der EU und darüber hinaus.

Eine erste Abschätzung zum Kinobesuch veröffentlicht auch die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle für 23 EU-Mitgliedsländer, aus denen Angaben vorlagen. Demnach ist die Entwicklung dort ähnlich uneinheitlich wie in Gesamteuropa. »Nach drei Jahren überdurchschnittlicher Werte« wird ein Rückgang um 29,4 Mio. auf 955 Mio. (minus 3 Prozent) Kinobesucher berichtet. Das sei der viertniedrigste Wert seit 2009.