Qvest Media stattet ORF mit neuer Regieplatzsteuerung aus

Qvest Media wurde vom Österreichischen Rundfunk (ORF) beauftragt, die Rundfunkanstalt mit neuen Studioautomationssystemen auszustatten. Qvest Media integriert dazu individuell auf die Arbeitsprozesse des Senders zugeschnittene Automationslösungen zur Steuerung von fünf Regieplätzen im Wiener ORF-Zentrum.

Als Generalunternehmer übernimmt Qvest Media alle Aufgaben rund um die Planung, Lieferung und Implementierung neuer Hard- und Softwarekomponenten zur Einführung einer Studioautomation beim ORF. Neben der technischen Integration in die bestehende Infrastruktur der Regien und Studios sowie der Anbindung an das vom ORF genutzte Redaktionssystem Redsys von APA-IT, liegt ein besonderes Augenmerk auf der intuitiven Bedienbarkeit der Automation und deren Abbildung in den künftigen redaktionellen Workflows.

Um diesen elementaren Punkt sicherzustellen, adaptiert die Qvest Media-Tochter HMS Media Solutions ihren autarken, plattformunabhängigen HMS DiSA Brick-Controller entsprechend den Anforderungen des ORF und bettet diesen als Technologie-Layer zwischen Redaktionssystem und den Automationssystemen von Vizrt (Mosart und Opus) ein. Redakteure können sich dadurch vollständig auf die Erstellung der Beiträge sowie der Planung von Sendungen im Redaktionssystem konzentrieren. Im Hintergrund unterstützt der Brick-Controller die ORF-Mitarbeiter dabei, dass jede Story innerhalb des Sendungsablaufs auf der technischen Seite korrekt umgesetzt wird, ohne dass die Redakteure über spezielle Detailkenntnisse verfügen müssen.

»Mit der neuen Studioautomation können unsere Redaktionsteams den Ablauf einer Live-Sendung unkompliziert anpassen und beispielsweise eine Eilmeldung nahezu ohne zeitlichen Vorlauf in eine laufende Nachrichtensendung einfügen. Ein Kernziel ist es, dass die Integration durch Qvest Media unseren redaktionellen Workflow beschleunigt und ergänzt, so dass der ORF in Zukunft die Flexibilität und Qualität seiner Regieproduktionen erhöhen kann.« so Wolfgang Gärtner, Senior Project Engineer beim ORF.

»Im Hinblick auf das innovative Brick-Controller-Konzept zeigt das ORF-Projekt, wie wichtig Kompetenzen im Bereich Softwareentwicklung in der modernen Systemintegration ist. Durch die Akquisiton des Softwareentwicklers HMS haben wir hierfür eine starke Basis geschaffen, auf der wir zukunftssichere und herstelleroffene Lösungen für unsere Kunden maßschneidern können«, sagt Thomas Thal, Head of Key Account Management bei Qvest Media.

Nach erfolgreicher Inbetrieb- sowie Abnahme ist Qvest Media sowohl für die Schulung der ORF-Mitarbeiter als auch für die kontinuierliche Systemüberwachung und -pflege verantwortlich.