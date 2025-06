Zehn internationale Weltpremieren auf dem Filmfest München

Auf dem Filmfest München sind in diesem Jahr zehn internationale Produktionen zum ersten Mal zu sehen.

Die Produktionen sind in unterschiedlichen Sektionen und Wettbewerben vertreten und zeigen die ganze thematische und stilistische Bandbreite des Festivals: Fünf Weltpremieren deutscher Koproduktionen sind im Wettbewerb CineCoPro zu sehen, jeweils zwei feiern ihre Premiere im Wettbewerb CineRebels sowie in der Sektion Spotlight, eine weitere läuft im Wettbewerb CineMasters.

»Bei der Auswahl von Weltpremieren internationaler Filme fühlen wir eine besondere Verantwortung, und stellen uns immer die Frage, wie wir gerade diesen Filmen durch den richtigen Kontext zu besonderer Aufmerksamkeit verhelfen können. In den vergangenen Jahren bedeutete es für viele Kreative internationalen Erfolg, etwa für Marcelo Gomes (PALOMA, 2022), der nun mit der Weltpremiere eines neuen Werks zurückkehrt. Ein Zeichen wachsenden Vertrauens, und für uns die Möglichkeit, dem Münchner Publikum und der Filmindustrie internationale Stimmen und ihre spannenden Werke zuerst zu zeigen. Alle Weltpremieren sind deshalb an unserem Publikumssonntag, dem letzten Tag des Festivals, nochmals zu sehen.« Julia Weigl und Christoph Gröner – Künstlerisches Leitungsduo des Filmfest München

Die Weltpremieren im Überblick

Wettbewerb CineCoPro

»Comandante Fritz«, Regie Pavel Giroud, Buch Arturo Infante | Deutschland, Griechenland, Spanien

Exilkubanisch-deutsche Liebeskomödie und Satire über die Absurditäten des Sozialismus.

»Germaine Acogny – The Essence of Dance« Buch & Regie Greta-Marie Becker | Deutschland, Frankreich, Senegal

Ein Porträt der »Mutter des afrikanischen zeitgenössischen Tanzes«.

»Leonora in the Morning Light«, Buch & Regie Thor Klein, Lena Vurma | Deutschland, Mexiko, Vereinigtes Königreich, Rumänien I Geteilte Weltpremiere mit The Guadalajara International Film Festival

Porträt einer der bedeutendsten Malerinnen des Surrealismus.

»Stiller«, Regie Stefan Haupt I Buch Alexander Buresch, Stefan Haupt | Deutschland, Schweiz

Ein komplexes Spiel der Identitäten nach Max Frischs Romanklassiker.

»Zweitland«, Buch & Regie Michael Kofler | Deutschland, Italien, Österreich

Familiendrama trifft Gesellschaftsporträt.

Wettbewerb CineMasters

»The Exposure«, Buch & Regie Thomas Imbach | Schweiz, Vereinigtes Königreich

Von Arthur Schnitzlers »Fräulein Else« inspiriertes Drama mit futuristischer, spielerisch stilisierter Atmosphäre

Wettbewerb Cine Rebels

»Show Me the Pain of the World« Buch & Regie Tjaša Kosar, Marc Steck | Deutschland, Slowenien

Auf den Spuren einer unterschätzten Gesundheitskrise.

»Uma baleïa pode ser dilacerada como uma escola de samba«, Regie Marina Meliande, Felipe M. Bragança I Buch Felipe M. Bragança | Brasilien

Eindrucksvolles Film-Experiment aus Fragmenten von Gegenwart und Vergangenheit, das zwischen Kino und Kunstinstallation im tropischen Setting von Rio entwickelt wurde.

Wettbewerb Spotlight

»The Last Spy« Buch & Regie Katharina Otto-Bernstein | USA, Deutschland

Dokumentarfilm über ein Leben im Verborgenen.

»Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente«, Regie Marcelo Gomes, Carol Minêm | Buch Patricia Corso, Leonardo Moreira I Brasilien. Ein ungewöhnlich lebensfreudiger Blick auf die Anfänge von AIDS in Lateinamerika.