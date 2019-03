Editshare vermarktet HelmutFX und HelmutIO

EditShare und MoovIT geben bekannt, dass MoovITs HelmutFX, die Management Back-Office Software für Adobe Premiere Pro Projekte, ab sofort auch über das weltweite EditShare Händlernetzwerk vermarktet wird.

Mit Editshare hat MoovIT einen starken Partner, der künftig das Workflow-Tool HelmutFX und das Processing-Tool HelmutIO über sein internationales Händlernetzwerk vermarkten wird.

HelmutFX und HelmutIO haben sich in den vergangenen Jahren bei europäischen Sendeanstalten, in Produktionshäusern, in Hochschulen und bei internationalen Sportveranstaltungen erfolgreich etabliert.

Sie sind in der Broadcast-, Sport- und Industrieszene inzwischen ein fester Bestandteil der Postproduktion und stehen für die Vereinfachung und Beschleunigung von Automatisierung-, Ordnungs- und Verwaltungsprozessen.

Fast täglich werden in der Zusammenarbeit mit den Partnern und Kunden vom MoovIT-Team neue Lösungen entwickelt, zunehmend auch mit Fokus auf das Playout über die digitalen Kanäle. Hierzu gehören zum Beispiel Social Media Channels, »behind the scene«– Informationen, ergänzende Fakten und Statistiken, Youtube- und VR-Produktionen. Alle Inhalte können über eine technische Plattform geschnitten, organisiert, auf Qualität geprüft, nach Rechten verwaltet und für verschiedene Formate automatisiert weiter gegeben werden.