MoovIT stärkt internationale Präsenz

Zusammen mit den Technologie-Gold-Partnern Chesa (USA), Jigsaw24 Media (UK) und CTM (Frankreich) ist MoovIT auf Wachstumskurs in Postproduktions-Kernmärkten.

Broadcaster, Produktionshäuser und die Medienindustrie setzen weltweit zunehmend auf offene und flexible Systeme, um neue Technologien besser zu integrieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und die kreative Arbeit zu fördern. Diese Entwicklung hat MoovIT früh erkannt und hat für die Branche mit der Entwicklung der Helmut Projektmanagement-Software basierend auf Adobe Premiere und After Effects-Workflows bereits vor zehn Jahren eine Antwort gefunden. Seitdem wird das Helmut-Portfolio für Steuerung, Verwaltung und Sicherung von Postproduktions-Prozessen konsequent erweitert und komplettiert und ist für professionelle Videoproduzenten inzwischen ein Grund mehr für den Wechsel von anderen Systemen zu Adobe.

Mit zunehmender Verbreitung der Tandem-Lösung Adobe/Helmut und ständig steigender Nachfrage ist es erforderlich geworden, in den internationalen Märkten mit Beratung, Vertrieb, Systeminstallation, Schulung und Support präsenter zu werden. Jedes Land hat aber seine eigenen Regeln, jeder Kunde seinen eigenen Mikrokosmos. Die MoovIT-DNA besteht aus der Kombination von technischer Expertise, passgenauer Softwareentwicklung und vollständiger Orientierung an den Kundenwünschen. Eine hohe Anforderung, um beim internationalen Wachstum die Qualität zu halten. Deshalb wurde viel Sorgfalt auf die Auswahl der Partner gelegt.

»Wir freuen uns sehr, mit Chesa (USA), Jigsaw24 Media (UK) und CTM (Frankreich) hochkompetente Technologiepartner gefunden zu haben, die die Kunden und ihre technischen Themen genau kennen. Sie verstehen die Rahmenbedingungen vor Ort, sind stark in der Umsetzung und teilen unsere Philosophie«, sagt David Merzenich, General Manager MoovIT MSP.

Chesa ist Adobe Video Solution Partner und Support-Anbieter in den USA, der sich auf die Systemintegration von Workflows in den Medienlieferketten im gesamten Land spezialisiert hat.

Jigsaw24 Media ist ein führender Systemintegrator für Postproduktionseinrichtungen, Produktionsunternehmen, Bildungseinrichtungen und Rundfunkanstalten.

CTM ist in Frankreich der führende Integrator für audiovisuelle Lösungen in Postproduktion und Broadcast für die Medien- und Unterhaltungsindustrie.

Die Partner haben eine zentrale Bedeutung für MoovIT in den jeweiligen Ländern und bilden gleichzeitig geografisch eine internationale Triangel. Damit ist gewährleistet, dass auch die Kunden in den Nachbarländern schnell und direkt betreut werden können. David Merzenich sagt: »Das ist sehr wichtig im Systemgeschäft und für die anstehenden komplexen Wechsel-Entscheidungen. Immerhin sind unsere Kunden darauf angewiesen, dass von der Beratung bis zum After Sales-Support alles perfekt funktioniert. Diese Verpflichtung nehmen wir sehr ernst. Nur wenn die Workflows unserer Kunden gut funktionieren, funktioniert auch unser Geschäft. Das gilt für MoovIT genauso wie für unsere Partner, mit denen wir zusammen ein starkes Team bilden.«