MoovIT gründet Tochterfirma

Anfang März ging MoovIT Software Products GmbH an den Start – ein Tochterunternehmen von MoovIT.

Vor zehn Jahren gründeten Katja Meyer, Wolfgang Felix, Jan Fröhling, Rafael Hutter und Tobias Trumpfheller MoovIT – film-tv-video.de hatte darüber berichtet.

40 MitarbeiterInnen arbeiten inzwischen in der Zentrale in Köln und an Standorten in Österreich und Portugal. Der Umsatz ist seit den Gründungstagen auf über 5 Millionen Euro gestiegen. Softwareentwicklung und Support sind dabei die am stärksten wachsenden Bereiche.

Um den ständig neuen Anforderungen aus den verschiedenen Geschäftsbereichen gerecht zu werden und gleichzeitig die Strukturen für weiteres Wachstum zu schaffen, ging am 1.3.2022 nun das Tochterunternehmen MoovIT Software Products GmbH an den Start.

Das dynamische Wachstum und der dauerhaft intensive Kundenkontakt bei Standardprodukten wie Helmut und TitleTool führen zu anderen Anforderungen als die zahlreichen Anfragen für spezielle Customized Softwarelösungen. Mit der Gründung der MoovIT Software Products GmbH soll dafür gesorgt werden, dabei den Fokus in der Entwicklung, aber auch in Marketing und Vertrieb nicht zu verlieren.

Im neuen Tochterunternehmen kümmern sich acht MitarbeiterInnen – in den Räumlichkeiten der MoovIT GmbH – um alle Belange rund um die Standardsoftwareprodukte, insbesondere das Helmut-Portfolio. David Merzenich ist der Geschäftsführer des neuen Tochterunternehmens. Gesellschafter sind die fünf MoovITGründer zusammen mit David Merzenich. Der weitere Ausbau der Customized Software-Entwicklung, das System-Tagesgeschäft, die technische Planung und Durchführung von Events sowie die Support-Einheiten verbleiben bei der MoovIT GmbH.