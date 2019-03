MXF Speedrail: 250 Installationen in Deutschland

Media Online installierte beim ZDF das 250. MXF-Speedrail-System von MOG Technologies. Als langjähriger Partner verfügt Media Online über umfassendes Know-how der MOG-Ingest-Systeme.

»Die 250 Installationen wären ohne die Unterstützung unserer Partner und Integratoren in der Region und das solide Vertrauen unserer deutschen Kunden nicht möglich. Erfolgreiche MOG-Installationen von MXF-Speedrail-Systemen, entweder zur dateibasierten Aufnahme oder zur SDI-Aufzeichnung, wurden bisher bei vielen deutschen Kunden durchgeführt, darunter Rundfunksender wie ZDF, SWR, NDR, HR, Sky. Wir freuen uns sehr, nun mit der Installation beim Sender ZDF die 250 Marke erreicht zu haben«, so João Pereira, Vertriebsleiter bei MOG. »Die große Anzahl an Installationen reflektiert die vertrauensvolle und enge Beziehung zwischen uns und unseren Partnern in Deutschland«, so Pereira weiter.

»MOG bietet bewährte Produkte und hervorragende Tools, mit denen wir die meisten Workflow-Anforderungen unserer Kunden perfekt erfüllen können«, sagt Kolja Christowzik, Leiter MOG-Presales & Support bei Media Online.

MOG MXF-Speedrail ist ideal in unterschiedlichen Umgebungen einsetzbar, für dateibasierte oder Live-Feed Workflows. Das System lässt sich einfach in unterschiedliche Produktionsumgebungen integrieren, von Übertragungswagen und mobilen Studios über Postproduktions- und Nachrichtenstudios bis hin zu Live-Events. Durch die Vielseitigkeit des Systems kann es in den verschiedensten Branchen eingesetzt werden, z. B. in der Berichterstattung über Sport oder Nachrichten, in denen eine schnelle Verfügbarkeit der Inhalte erforderlich ist oder in Video-Workflows der Kulturindustrie, der Politik oder für Schulungszwecke. Die fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen verhindern Fehler durch die User und beschleunigen die Ingest– und Kodierungsprozesse.

Die MXF-Speedrail-Technologie arbeitet nahtlos mit den Produkten der marktüblichen Broadcast-Hersteller und deren Formaten zusammen und gewährleistet so einen hohen Datendurchsatz und hervorragende Daten-Transferleistungen zwischen Plattformen sowie einen effizienten Austausch von Metadaten. MXF-Speedrail vermeidet Workflow-Hindernisse beim Datentransfer zwischen Editoren, Geräten, Servern und physischen Laufwerken.