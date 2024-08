RTL Deutschland erweitert Fast-Channel-Angebot

RTL Deutschland hat mit Harmonic und Netorium acht neue, kostenlose, werbefinanzierte Fast Streaming-Fernsehkanäle zu seinem Video-Streaming-Dienst hinzugefügt.

Der deutsche Fernsehsender erweitert damit das Angebot für Kunden seines Streaming-Dienstes RTL+. Die neuen Fast-Kanäle werden von Harmonics VOS360 Media SaaS unterstützt, das alle Stufen der Medienverarbeitung vereinfacht, einschließlich Playout, leistungsstarker Grafikeinblendung, Premium-OTT-Encoding und Distribution.

Die Integration der zusätzlichen Fast-Kanäle wurde von Netorium, dem Application Integrator aus Wiesbaden, durchgeführt. Dank der umfassenden Kenntnis der technischen Infrastruktur von RTL und der langjährigen Partnerschaft mit Harmonic sorgte Netorium für die reibungslose Einführung der Kanäle in das bestehende Ökosystem bei RTL.

Bei der Integration galt es, bestehende Nachbarsysteme zu berücksichtigen und die Kompatibilität mit verschiedenen Endgeräten sicherzustellen. Die Implementierung erfolgte in einem iterativen Prozess, der flexible Anpassungen und Tests ermöglichte. Netorium erbrachte Beratungs-, Design-, Implementierungs- und Projektmanagementleistungen und betreut das System auch

weiterhin im Betrieb.

Andre Prahl, Chief Distribution Officer bei RTL Deutschland, sagt: »Was uns besonders beeindruckt hat, war die Möglichkeit, problemlos acht Kanäle zu starten. Wir hatten keine hohen Investitionskosten, da wir die Kanäle komplett auf Basis eines Software-as-a-Service-Modells betreiben. So können wir das Angebot sehr flexibel an die Vorlieben der Zuschauer anpassen.«

RTL Deutschland nutzt die neuen Kanäle als thematisches Angebot für einige seiner erfolgreichsten Content-Formate und kann so gezielt bestimmte Kundengruppen ansprechen.

»Damit Video-Streaming-Dienste erfolgreich sind, müssen sie genau auf die relevanten Zuschauer ausgerichtet sein«, sagt Gil Rudge, Senior Vice President, Products and Americas Sales, Video Business bei Harmonic. »Mit unserem VOS360 Media SaaS kann RTL Deutschland schnell Fast-Kanäle erstellen und bereitstellen, um bestehende Kunden zu halten und neue zu gewinnen.«

Die End-to-End-Videoplattform von Harmonic läuft in der Public Cloud und bietet Flexibilität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit. Durch die Nutzung der VOS360 Media-Plattform kann RTL problemlos zusätzliche Fast-Kanäle in großem Umfang erstellen und bereitstellen. Die VOS360 Media-Plattform basiert auf einem flexiblen Geschäftsmodell, das es RTL Deutschland ermöglicht, nur für das zu zahlen, was genutzt wird.