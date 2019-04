Riedel und tpc: Zusammenarbeit beim Metechno

Riedel Communications und tpc arbeiten beim Metechno, dem ersten Full-IP-Sendezentrum der Schweiz, zusammen.

Das neue Gebäude für die Schweizer öffentlich-rechtlichen Sender SRG, SRF und tpc soll im Herbst 2019 eröffnet werden. Es umfasst mehrere Studios, Postproduktionseinrichtungen, einen neuen Hauptschaltraum und ein zentrales Playout-Center – basierend auf einer Full-IP-Infrastruktur, die Intercom, Audio und Video vereint.

Als Produktions- und Technologiepartner der SRG übernahm tpc die Planung der technischen Rahmenbedingungen für das neue Sport-, Nachrichten- und Technologiezentrum. Einer der Eckpfeiler des Konzepts war eine maximale Multifunktionalität und Flexibilität, sodass sich die technische Infrastruktur des Komplexes kontinuierlich weiterentwickeln und mit den Entwicklungen der Branche und den Produktionsanforderungen wachsen kann. Um die Kommunikationsinfrastruktur mit den neuesten technischen Innovationen auf dem aktuellen Stand zu halten, ging tpc eine strategische und langfristige Partnerschaft mit Riedel ein.

»Mit diesem neuen Intercom-Vertrag haben wir unsere langjährige Partnerschaft mit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft auf die nächste Stufe gehoben. SRG und Riedel verbindet das gemeinsame Ziel, die Grenzen der Innovation zu sprengen. Wir haben eine gemeinsame Vision: die IP-Broadcast-Welt von morgen schon heute zu gestalten«, sagt Thomas Riedel, Geschäftsführer von Riedel Communications. »Mit diesem spannenden Projekt wollen wir diese Vision gemeinsam verwirklichen.«

Bereits 2017 begannen Ingenieure und Systemberater von tpc und Riedel in intensiver Zusammenarbeit, das Intercom-System der Zukunft zu konzipieren. Auf Basis des dezentralen Intercom-Netzwerks Artist von Riedel wurde eine vollständig AES67-konforme Kommunikationsinfrastruktur entwickelt, die sich nahtlos in die im gesamten Komplex verwendeten IP-Workflows integrieren lässt. Die skalierbare Infrastruktur lässt sich leicht an zukünftige Entwicklungen im IP-Broadcast anpassen und wird eine der ersten Installationen weltweit sein, die Riedels neuen Full-IP Artist-1024 Node einsetzt.

»Mit seiner Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten und umfangreichen IP-Fähigkeiten ist das Artist-Ökosystem das perfekte Kommunikations-Backbone für unsere Einrichtung. Mit dem Intercom-Netzwerk von Riedel verfügen wir über eine zuverlässige und zukunftssichere Basis für unsere vernetzten Live-Produktionen«, sagt Andreas Lattmann, CTO bei tpc.

Die Riedel-Installation in Zürich ist der erste Meilenstein einer umfassenden Modernisierung des Intercom-Netzes der SRG in allen Studios des Schweizer Fernsehens in Bern, Genf, Chur und Lugano.