Arvato Systems: Zusammenarbeit mit Wolftech Broadcast Solutions

Integration von Vidispine-Technologie in Wolftech optimiert die Arbeitsabläufe in der Medienplanung und -verwaltung.

Arvato Systems‘ Vidispine Portfolio steht seit Jahren für skalierbare IT-Lösungen in den Bereichen Medien und Industrie. Jetzt intensiviert Arvato Systems seine Zusammenarbeit mit Wolftech Broadcast Solutions, einem norwegischen Unternehmen, das ein Story-zentriertes Medienmanagement-Planungssystem anbietet. Dieses System verbessert die Kollaboration und Effizienz bei der Nachrichtenerfassung und Story-Erstellung für Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsproduktionen.

Ein zentrales Anliegen der Zusammenarbeit zwischen Arvato Systems‘ Vidispine-Team und Wolftech war die Lösung der Herausforderungen, mit denen Medienorganisationen häufig konfrontiert sind, wenn es um die zeitnahe und effiziente Produktion von Inhalten geht. Dieses Ziel wurde erfolgreich durch die nahtlose Integration der VidiNet-Produkte in die Systeme von Wolftech erreicht. Insbesondere die Verbindung von Nachrichtenplanung und Media Asset Management (MAM) wurde realisiert, wodurch die Arbeitsprozesse der Benutzer rationalisiert werden konnten. Die Integration ermöglicht es, die in Wolftech verwalteten Workflows für die Inhaltssteuerung direkt mit den Assets in Vidispine zu verknüpfen.

Durch die API-Integration von Vidispine können Benutzer mühelos Assets und Daten innerhalb des Medienmanagementsystems direkt von der Wolftech-Benutzeroberfläche aus suchen und darauf zugreifen. Diese Integration erleichtert auch die direkte Verknüpfung von Medieninhalten mit einer Story, was eine kohärente und effiziente Content-Erstellung ermöglicht. Alternativ können User das vom Vidispine-Team entwickelte MediaPortal-Panel innerhalb der Wolftech-Anwendung nutzen, um verschiedene Assets im gesamten Unternehmen zu verknüpfen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Arvato Systems‘ Vidispine-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienbranche und bietet Kunden markterprobte Produkte, anpassbare Lösungen und hohe Skalierbarkeit in der Cloud. Die modulare Architektur ist von Grund auf flexibel konzipiert und lässt sich vollständig an individuelle Kundenanforderungen anpassen.

Brendan Sultana, Head of Sales bei Wolftech Broadcast Solutions, äußerte sich erfreut über die vertiefte Partnerschaft: »Wir freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit mit dem Vidispine-Team von Arvato Systems vertiefen und einen echten Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden schaffen konnten. Die Integration von MediaPortal und Wolftech ist ein großer Erfolg, da die Anwender die volle Funktionalität beider Lösungen in einer Anwendung nutzen können. Dies stellt sicher, dass sie effizienter arbeiten können, und schafft eine klare Verbindung zwischen dem Beitrag und dem Ort, an dem die Videoinhalte in Vidispine gespeichert sind.«

MediaPortal, Arvato Systems‘ Vidispine-Lösung für die Mediensuche und -zusammenarbeit, bietet Redakteuren, Journalisten und Content-Erstellern die erforderlichen Werkzeuge, um ihre Geschichten zu erzählen. Als zentraler, webbasierter und einheitlicher Ansatz für den Zugriff auf alle von Vidispine verwalteten Medien- und Nicht-Mediendateien unterstützt MediaPortal Teams bei der Suche und dem Auffinden von relevantem Material durch fortschrittliche Suchlogik und intuitives Design, wodurch komplexe Suchvorgänge vereinfacht werden.

Annika Kimpel, Partner Managerin bei Vidispine, betonte die Bedeutung der Integration als spannenden Meilenstein in der Partnerschaft mit Wolftech: »Es ist uns gelungen, Nachrichtenplanung und Medienmanagement effizient zu verbinden. Unser Ziel ist es immer, die User Experience unserer Kunden zu verbessern und sie bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Diese Integration ist ein weiterer erfolgreicher Schritt in diese Richtung.«