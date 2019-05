Tecum Finance: Finanzierungen für Medienprofis

Tecum Finance konzentriert sich ausschließlich auf Finanzierungslösungen für Medienprofis. Gründer und Geschäftsführer des neuen Unternehmens ist Jörg Pieper.

Die Tecum Finance mit Sitz in Willich startete am 1. Mai 2019 als neuer Finanzierungsdienstleister für die Medienbranche. »Wir verstehen uns als Teil der Medienbranche, nicht als Banker — das macht einen großen Unterschied«, so Geschäftsführer Jörg Pieper.

Folgerichtig positioniert sich Tecum als klar profilierter, spezialisierter Anbieter für Finanzierungslösungen: Tecum konzentriert sich auf Medienprofis in den Bereichen Film- und Videoproduktion, Fotografie, Broadcast, Professional Audio, Event und Digital Signage.

Zielgruppen, für die Tecum maßgeschneiderte und klar fokussierte Lösungen anbieten will, sind Freelancer genauso wie Produktionsfirmen, Verleiher und Agenturen. Kooperationen mit Herstellern — beispielsweise für 0%-Finanzierungsaktionen — sowie mit Händlern sind in Arbeit.

Gründer und Geschäftsführer von Tecum ist Jörg Pieper, der 12 Jahre im B2B-Bereich von Sony tätig war, anschließend bei der DFL in Frankfurt den Bereich Medien und zuletzt die deutsche Niederlassung eines britischen Finanzierungsanbieters leitete.

»Nach wie vor genießt das Finanzieren von Equipment bei Kreativen nicht den allerbesten Ruf. Genau das möchten wir ändern. Wir möchten den Beweis führen: Finanzierungen können fair, wirtschaftlich sinnvoll, völlig unkompliziert und schnell erledigt sein«, erläutert Pieper.

Jörg Pieper setzt auf persönliche Beratung, gute Erreichbarkeit und faire Konditionen. »Der administrative Aufwand einer Finanzierungsanfrage tendiert für unsere Kunden gegen Null. In der Regel dauert es von der Anfrage bis zur Auslieferung des Equipments nicht länger als 48 Stunden, oft geht es sehr viel schneller.«