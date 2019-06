EMG kauft 42 neue Sony-Kameras HDC-3500

Die Euro Media Group (EMG) investiert in 42 neue 4K-HDR-Kameras des Typs HDC-3500 von Sony, die einen 2/3-Zoll-Sensor mit Global Shutter nutzen.

Der Broadcast-Dienstleister Euro Media Group (EMG) hat sich entschlossen, in 42 Kameras des Typs HDC-3500 von Sony zu investieren. EMG ist international aktiv und mit Tochtergesellschaften in sieben europäischen Ländern vertreten: in Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Italien. EMG ist unter anderem die Muttergesellschaft von Nobeo.

Diese Investition von EMG ergänzt die bestehende Flotte der 4K- und IP-fähigen Sony-Lösungen, die das Unternehmen bisher schon nutzt. Dazu gehören unter anderem die Systemkameras HDC-4800, HDC-4300 und HDC-2500, sowie die Mischer der XVS-Serie.

Die Besonderheit der Systemkamera HDC-3500 ist der 2/3-Zoll-4K-CMOS-Sensor mit Global Shutter.

Die Kamera wurde zur IBC2018 vorgestellt (Info) und zur NAB2019 als besonders gut für den 4K-Wireless-Betrieb geeignet präsentiert (Info) — durch das austauschbare Seitenteil HKC-WL50. Die Kamera bietet aus Sicht von Sony perfekte Balance für den mobilen Einsatz. Außerdem biete die Kamera einen in 4K außergewöhnlich guten Signal/Rausch-Abstand von -62 dB, eine hohe Empfindlichkeit (F11 bei 1080/50p) und einen hohen Dynamikumfang.

Sony weist zudem darauf hin, dass die HDC-3500 auf besonders hohe Wirtschaftlichkeit optimiert sei, bei Einsätzen von Studios über Sport, bis hin zum Entertainment-Bereich. Die HDC-3500 gehöre zu einer neuen Generation leistungsstarker und dennoch kostengünstiger Systemkameras von Sony und eröffne der Euro Media Group die gewünschte Flexibilität, ihre verschiedenen Kunden in Live-Produktionsumgebungen zu bedienen, ohne Kompromisse bei Qualität und Flexibilität einzugehen, dank der Rückwärtskompatibilität mit bisherigen Systemen und Zubehör.

Mit der gleichen Arbeitsweise wie andere HDR-fähige Sony-Kameras bietet die HDC-3500 Unterstützung für Sonys SR Live for HDR-Workflow. Damit kann parallel in 4K-HDR und HD-SDR produziert werden: Mit nur einem Team und dem gleichen Hardware-Equipment sind somit Multiformat-Produktionen möglich.

IP-Support

Die HDC-3500 folgt der EBU-Empfehlung 3371 und leistet die volle Unterstützung von SMPTE ST2110. Damit erfüllt die Kamera die klar definierte IP-Technologie-Strategie der Euro Media Group bei der Entwicklung neuer Konzepte unter Verwendung einer Remote Integration Architektur, die bis 2020 europaweit umgesetzt werden soll. In den Niederlanden wird das von EMG derzeit schon umgesetzt, ST2110-konforme Lösungen von Sony sind hier bei EMG schon on Air.

Die Euro Media Group basiert schon seit vielen Jahren auf einer paneuropäische Geschäftstätigkeit: Broadcast-Equipment wird dabei in vielen verschiedenen Umgebungen mit kurzem Turnaround genutzt. Das bedeutet, dass optimale Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Rentabilität bei der Auswahl neuer Kameratechnologien und -lösungen von größter Wichtigkeit sind.

»Wir brauchen einen zuverlässigen Partner, der eine hervorragende Technologie und einen hochwertigen Service bietet. Aus diesem Grund arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit Sony zusammen«, sagt Ronald Meyvisch, Chief Technology Officer bei der Euro Media Group.

»Durch die Investition in die HDC-3500, die unser bestehendes Portfolio an Lösungen von Sony ergänzt, können wir Events jeder Art und Größenordnung mit präziser Farb-, Kontrast- und Detaildarstellung aufzeichnen. Es wird uns auch ermöglichen, die Vorteile von IP für Remote Production, dynamische Zuweisung von Ressourcen und vieles mehr voll auszuschöpfen. Die Kamera verbindet Bildqualität und Zuverlässigkeit mit umfassender betrieblicher Flexibilität und unterstützt somit unsere langfristigen Unternehmenspläne und unsere Mission, durch die Technologie der nächsten Generation für die Zukunft gewappnet zu sein.«