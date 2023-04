Eine Variante der Sony-Kamera HDC-5500V mit neuem ND-Filter und Sucher-Schiebemechanismus.

Die Sony-Kamera HDC-5500V ist eine tragbare 4K-Systemkamera mit drei 2/3-Zoll-CMOS-Sensoren. Sie bietet einen direkten 4K-Ausgang und digitalen Triax- oder Drahtlosbetrieb. Die Eckdaten dieser Kamera sind schon schon bei einem bestehenden Modell verfügbar, aber nun gibt es eine Variante der Kamera mit einem neuen ND-Filter und einer veränderten Sucherhalterung.







HDC-5500V/HDC-3500V

Die HDC-5500V verfügt über einen nativen, verstellbaren ND-Filter sowie einen Schiebemechanismus für die Verwendung mit den neuen Suchern von Sony (HDVF-EL760/EL740).

Variable ND-Filter für Filterwechsel für Live

Mit dem neuen variablen ND-Filter HKC-VND50 können Kameraleute künstlerische Effekte durch mehr Kontrolle erreichen und gleichzeitig operativ effizient sein. Das robuste gehäuseinterne Design des Filters hält den oftmals extremen Bedingungen von Live-Umgebungen stand. Es erlaubt nahtlosen Filterwechsel im Live-Modus und unterstützt Bilder mit High-Frame-Rate und geringer Tiefenschärfe mit Tiefenschärfenkontrolle.

Die virtuelle Blende passt Helligkeitsstufen automatisch zwischen Objektiv, verstellbarem ND-Filter sowie Verstärkung über einen einzelnen Joystick an. Das bietet neue Freiheiten beim Storytelling von Live-Inhalten.

Flexibler Schiebemechanismus für Sucher

Sony hat auch die Sucher-Positionierung für seine Live-Kameras überarbeitet und bietet jetzt einen neuen Schiebemechanismus für Sucher an. Der Mechanismus sorgt für eine passgenaue Verbindung zwischen Sucher und Kamera und ermöglicht ein nahtloses Schwenken des Suchers um das Kameragehäuse in verschiedenste Positionen. Das erhöht den Komfort für Kameraleute und die Benutzerfreundlichkeit. Diese Funktion ist besonders nützlich bei beengten Platzverhältnissen wie etwa beim Einsatz von Kamerawagen, auf Stadiontribünen oder auf Gerüsten – eben da, wo eingeschränkte Mobilität die gewünschten Aufnahmen behindern kann. Der leicht verschiebbare Sucher kann näher an die Achse der Stativrotation bewegt werden, um Änderungen des Betrachtungswinkels zu reduzieren und eignet sich somit perfekt für verschiedene Aufnahmesituationen.

Weitere Informationen

In Verbindung mit der Kamerasteuereinheit HDCU-5000 kann die HDC-5500V aufrüstet werden, um High Frame Rate (HFR) mit bis zu 4x 4K und 8x HD zu unterstützen. Dank eines austauschbaren Seiten-Panels für die Integration von Drittanbietern, zahlreichen HDR-Einstellungen (Live, Mild und Natural), Live Tone Control, effizienten Live-HDR/SDR-Workflows und einer Objektivkompensierungsfunktion, kann die Kamera mit allen Funktionen erworben werden, die die Benutzer jetzt benötigen. Und sie hält gleichzeitig nachhaltige Erweiterungsoptionen für die Zukunft bereit. Kunden der HDC-5500, HDC-3500 und HDC-P50 können ihre vorhandenen Kameras aufrüsten, um diese neuen Funktionen zu nutzen. Die Kameramodelle des verstellbaren ND-Filtersystems werden voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erhältlich sein.

Mehr Infos zu weiterem Zubehör für die HDC-5500V finden Sie hier.