NEP UK entscheidet sich für HDC-Kameras von Sony.

Die HDC-3500V von Sony verfügt über einen optischen, variablen ND-Filter, mit dem sich eine geringe Schärfentiefe für Live-Bilder steuern lässt.

NEP UK hat sich für weitere Investitionen in die Live-Produktionslinie von Sony entschieden und eine Reihe von HDC-3500V-Kameras in sein Portfolio aufgenommen. Die HDC-3500V-Kamera, die auf der NAB 2023 angekündigt wurde, verfügt über einen optischen, variablen ND-Filter, mit dem die Operators die Schärfentiefe ihrer Bilder steuern können, was mehr kreative Möglichkeiten eröffnet.

Vergangenes Jahr entschied sich NEP UK auch für die Sony HDC-F5500 Kameras, die eine geringe Schärfentiefe mit S35mm-Großformat für Live-Produktions-Workflows bieten, sowie für die ILME-FR7 und HDR-fähige Monitore, die die Modelle PVM-X2400 und LMD-A240 kombinieren, um das Angebot für seine Kunden zu erweitern. Die HDC-3500V-Kameras werden während des gesamten Jahres 2024 für Unterhaltungs-, aber auch für Live-Sportveranstaltungen, unter anderem in Paris, eingesetzt.

Die neu entwickelte virtuelle Blendenfunktion der HDC-3500V mit optischem, variablem ND-Filter ermöglicht den Bildingenieuren eine feine Kontrolle über die Schärfentiefe der Kamera bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Donald Begg, Senior Director of Engineering and Technology von NEP UK, sagt: »Der variable ND-Filter der HDC-3500V ermöglicht auf Wunsch die Gestaltung von Bildern mit einem ausgeprägten künstlerischen Look, und wir stellen fest, dass unsere Kunden immer mehr Wert auf diesen Look and Feel legen.«

»NEP und Sony arbeiten seit vielen Jahren Hand in Hand, um innovative technologische Lösungen zu liefern, die Bilder hervorheben, und dieses jüngste Engagement ist keine Ausnahme«, urteilt Norbert Paquet, Head of Live Production, Sony Europe.

