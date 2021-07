Gravity kauft Sony-Kameras und -Monitore

Für die Übertragung der kommenden Sportereignisse ergänzte Gravity seinen Kamera- und Monitor-Gerätepark mit elf 4K-Kameras und gleich vielen 4K-Monitoren.

Um für Live-Bilder von den Olympischen Sommerspielen und weiteren Sport-Events gerüstet zu sein, ergänzte Gravity Media seinen Gerätepark um elf Kameras des Typs HDC-P50 und um professionelle 4K-Mastermonitore des Typs BVM-HX310 und neun Full-HD-LCD-Monitore des Typs LMD-A170.

Die HDC-P50 ist eine POV-Kamera mit einem leichten, kompakten Kameragehäuse.

Sie wird häufig in fest montierten Kamerapositionen, als Krankamera oder in kreiselstabilisierten Gehäusen, wie sie an Hubschraubern verwendet werden, eingesetzt. Sie bietet den Ü-Technik-Teams von Gravity also die Flexibilität, in solchen Anwendungsgebieten oder bei einer Vielzahl anderer platzbeschränkter Situationen zu arbeiten.

Ergänzt werden die Kameras durch neue Monitore von Sony, die das bereits beeindruckende Arsenal an 4K- und FullHD-Monitoring-Equipment von Gravity Media ergänzen.

Der BVM-HX310, von denen Gravity elf Stück orderte, ist ein 31-Zoll-Monitor. Er bietet 4K und HDR in sehr hoher Qualität, der Listen-Nettopreis liegt bei 32.500 Euro.

Der LMD-A170 ist ein sehr viel preisgünstigerer 17-Zöller mit einem Listen-Nettopreis von 2.750 Euro. Gravity orderte neun dieser Monitore. Er vereint laut Anbieter einen hohen Dynamikbereich und einen großen Farbraum mit einem leichten Gehäuse, einem kompakten Design und einer geringen Leistungsaufnahme. Er ist laut Gravity die perfekte Ergänzung für die Workflows bei Außenübertragungen, die das Unternehmen im Verlauf des diesjährigen Sommersportkalender abarbeiten wird.

Ed Tischler, Managing Director von Gravity Media in EMEA, kommentiert: »Jede gute Live-Übertragung muss mit den besten verfügbaren Kamerasystemen beginnen. Das ist einer der Gründe, warum wir immer wieder zu Sony zurückkehren. Wir kennen die Qualität der Systeme und die Bildqualität, die sie vor Ort einfangen. Dies ist besonders wichtig vor einer der arbeitsreichsten Zeiten für unsere Teams. Die Ergänzung unserer weltweit führenden Live-Produktions-Workflows durch diese Kameras und Monitore von Sony bedeutet, dass wir in der Lage sind, Live-Programme in bester Qualität von den wichtigsten Live-Events der Welt zu liefern. Das ist es, was unsere Kunden von unseren Teams erwarten, und diese Investition stellt sicher, dass wir das auch liefern können.«