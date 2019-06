Sony und Nevion kooperieren bei Lösungen für virtualisierte Medienproduktion.

Ziel von Sony und Nevion ist nach Unternehmensangaben der Aufbau einer strategischen Partnerschaft im Bereich IP-basierte Lösungen für Sendeanstalten und andere Unternehmen. Dabei geht es im Kern um virtualisierte Medienproduktionslösungen.

Als Zeichen der Ernsthaftigkeit dieser Partnerschaft erwirbt Sony mit einem Aktienkaufvertrag eine Minderheitsbeteiligung an Nevion und wird damit zu einem der führenden Investoren des Unternehmens.

»Dies ist eine spannende Allianz für Nevion, seine Kunden und seine Partner«, sagte Geir Bryn-Jensen, CEO von Nevion. »Es basiert auf komplementären Lösungen, Produkten und Know-how und wird es uns ermöglichen, unseren Kunden — sowohl bestehenden als auch potenziellen — viel mehr zu bieten, als wir bisher offerieren konnten. Es wird uns auch eine viel größere Skalierbarkeit und Reichweite verschaffen.«

Sony erläutert in einer Pressemitteilung: Die IP-Netzwerktechnologie gewinnt für die Erstellung von Inhalten zunehmend an Relevanz, weshalb Sony im Bereich IP-basierter Produktionsworkflows weiterhin auf kontinuierliche Innovation setzt. Durch diese Partnerschaft möchte Sony noch fortschrittlichere, vollständig integrierte Medienproduktionslösungen anbieten sowie dabei die effizientere gemeinsame Nutzung von Ressourcen im gesamten Netzwerk fördern. Damit kann die Fernproduktion auf die nächste Stufe gehoben werden.

»Diese strategische Partnerschaft bedeutet für uns eine Ausweitung unserer umfassenden IP-Lösungsangebote, mit denen wir Kunden die Möglichkeit bieten, Live-Inhalte an einer Vielzahl von Standorten zu erstellen«, sagte Mikio Kita, Senior General Manager, Media Solution Business Division von Sony. »Gemeinsam mit Nevion schaffen wir für unsere Kunden ein integriertes und optimiertes Erlebnis.«

In den letzten Jahren hat sich Nevion als Anbieter von IP-Mediennetzwerklösungen für den Echtzeittransport, die Verarbeitung, Überwachung und das Management der in der Produktion verwendeten Video-, Audio- und Datensignale etabliert. Die Partnerschaft mit Sony wird es den Kunden ermöglichen, von fortschrittlicheren, vollständig integrierten und standardbasierten Medienproduktionslösungen zu profitieren, die hervorragende Mediennetzwerktechnologie mit weltweit führenden Geräten wie Kameras und Switches kombinieren. Diese Lösungen werden es den Kunden erleichtern, in ihren Anlagen und in der Remote-Produktion auf IP umzusteigen, und ihre Fähigkeit, Inhalte zu erstellen, verbessern — zum Beispiel durch eine bessere gemeinsame Nutzung von Ressourcen.

CEO von Nevion, Geir Bryn-Jensen: »Diese strategische Partnerschaft mit Sony ist ein echter Vertrauensbeweis für Nevion, seine Vision, seine Strategie, seine Mitarbeiter und seine IP-basierten Mediennetzwerklösungen.«