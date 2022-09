Nevion: Orchestrierungs-Plattform VideoIPath unterstützt AWS

VideoIPath bietet nun die Verbindung und Orchestrierung von On-Premise- und Cloud-Produktions-Ressourcen.

VideoIPath von Nevion unterstützt jetzt die AWS Media Services. Der Schwerpunkt soll dabei zunächst auf der Konnektivität zwischen On-Site-Equipment und Cloud liegen, mit Unterstützung für AWS Elemental MediaConnect und AWS Elemental MediaLive. Dies soll aber nur einen ersten Schritt auf dem Weg darstellen, die Orchestrierung von Cloud-Diensten zur bestehenden Orchestrierung von Produktions-Ressourcen vor Ort und standortübergreifend durch VideoIPath hinzuzufügen und damit die Verwaltung von Medienflüssen in einer hybriden Produktionsumgebung zu vereinfachen, erläutert Nevion.

Cloud-Dienste spielen in der Medienproduktion eine immer größere Rolle — nicht nur in der dateibasierten und echtzeitnahen Produktion, sondern zunehmend auch bei der Live-Produktion. Da On-Site-Produktions-Ressourcen für viele Produktionen aber unverzichtbar bleiben, besteht die Herausforderung darin, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren.

Im Sommer 2020 demonstrierte Nevion als einer der ersten Anbieter den Ground-to-Cloud-Cloud-to-Ground (GCCG)-Videotransport zu und von AWS unter Verwendung der JPEG-XS-Medienfunktion innerhalb von Nevion Virtuoso, dem softwaredefinierten Media Node des Herstellers. Damit wurde ein wichtiger Baustein für die Unterstützung der Ground-to-Cloud-Produktion gelegt.

Jetzt erweitert Nevion VideoIPath um Schnittstellen zu den AWS-Services MediaConnect und MediaLive. MediaConnect ist ein hochwertiger Transportdienst für Live-Video, MediaLive ist ein broadcast-tauglicher Live-Video-Prozessor.

Dadurch kann eine Videoquelle die On Site verwendet wird, auch mit einer MediaConnect-Instanz auf AWS verbunden und an andere MediaConnect-Instanzen in anderen Regionen oder zurück zum On-Site-Equipment verteilt werden. Außerdem kann VideoIPath die Videoausgabe einer MediaConnect-Instanz zur Verarbeitung an eine MediaLive-Instanz weiterleiten.

Jan Helgesen, Head of Product and Solutions bei Nevion: »Hybride Produktion und universelle Konnektivität sind Schlüsselaspekte der Networked Live-Vision von Nevion und unserer Muttergesellschaft Sony. Nevion hat bei der Integration von Ground- und Cloud-Diensten Pionierarbeit geleistet, zum Beispiel durch unsere Arbeit an Standards und mit den GCCG-Funktionen, die wir in Virtuoso integriert haben. Die neuen VideoIPath-Erweiterungen geben den Anwendern die Kontrolle über ihre Arbeitsabläufe und verbergen gleichzeitig die zugrundeliegende Komplexität der Ground- und Cloud-Konnektivität, die für die Bereitstellung dieser Dienste erforderlich ist.«