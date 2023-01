Nevion und TAG kooperieren

Einfachere Nutzung von Nevion-Medien-Lösungen und Echtzeit-Analyse-Tools von TAG.

Nevion und TAG haben eine vertiefte Partnerschaft geschlossen, die es den Kunden vereinfachen soll, kombinierte Broadcast-Lösungen aus Nevion- und TAG-Produkten zu nutzen. Die Partnerschaft umfasst die Integration der Vorzeigeprodukte der beiden Unternehmen — Virtuoso und Multiviewer — sowie die Entwicklung damit verbundener Liefer- und Supportdienste.

Da Sendeanstalten zunehmend IP-Technologie in ihre Live-Produktions-Workflows einführen, wollen sie die Freiheit haben, die für ihre Anforderungen am besten geeigneten Produkte zu wählen. Gleichzeitig soll dabei die Integration von Produkten in ihrer Umgebung vereinfacht und deren Support-Aufwand reduziert werden.

Aus diesem Grund haben Nevion und TAG beschlossen, die im Laufe zahlreicher Projekte für große Sendeanstalten in der ganzen Welt aufgebauten Beziehungen, nun ganz offiziell anzukündigen und zu erweitern.

Nevions Medienorchestrierungsplattform VideoIPath ist bereits mit dem software-basierten IP-Multiviewer von TAG integriert, der Teil der Realtime Media Performance Plattform des Unternehmens ist. Die Integration ermöglicht das optimierte Routing von Videosignalen über IP-Netzwerke in den Multiviewer, der auch Analyse- und Überwachungsfunktionen bietet. VideoIPath wird weiter ausgebaut, um die Vorteile der fortschrittlichen Funktionen der TAG-Plattform zu nutzen.

Nevions software-definierter Media Node Virtuoso kann ebenfalls mit dem Multiviewer von TAG kombiniert werden und nutzt dann Standards wie SMPTE ST 2110, JPEG 2000 und JPEG XS, um Videosignale an die Plattform zu liefern. Die Entwicklungsteams von Nevion und TAG arbeiten auch zusammen, um die beste End-to-End-Lösung zu bieten, wobei Virtuoso als Referenz-Node in den TAG-Labors verwendet wird.

Zusätzlich zu den Produktintegrationen wird Nevion im Rahmen der neuen Partnerschaft seine professionellen Service- und Support-Kapazitäten ausbauen, um die Plattform von TAG noch tiefer zu betreuen und damit die Bereitstellung und Nutzung der gesamten Produktionslösung zu vereinfachen.

Kevin Joyce, Zero Friction Officer bei TAG, fügte hinzu: »Der Übergang zu IP-Workflows hat sich in den letzten zwei Jahren stark beschleunigt. Um den Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten und ihr Business zu stärken, müssen Technologieanbieter wie TAG und Nevion ihre Kräfte proaktiv bündeln und ihre Expertise vereinen. Diese Partnerschaft wird unseren Kunden nicht nur helfen, die Komplexität zu reduzieren, sondern auch die Lösungen beider Unternehmen zu verbessern, mit dem gemeinsamen Ziel, das Geschäft im Bereich Medienunternehmen besser zu unterstützen.«

Jan Helgesen, Head of Product and Solutions bei Nevion, sagte: »Nevion hat zusammen mit seiner Muttergesellschaft Sony ein Ökosystem aus Lösungen, Produkten, Dienstleistungen und Partnerschaften mit dem Namen Networked Live entwickelt, um Sendeanstalten die Möglichkeit zu geben, prozesskritische Live-Produktionen von jedem Ort aus und in jedem Umfang zu ermöglichen. Dieses Ökosystem soll es unseren Kunden leicht machen, die für sie richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Partnerschaft mit TAG, die auf sehr komplementären Angeboten und jahrelanger Zusammenarbeit aufbaut, ist daher ein wichtiger Teil von Networked Live.«